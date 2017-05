Diola: Daddy

ANG una nakong trabaho sa di pa ko pari mingdistino kanako sa lugar nga di kaayo layo sa San Jose, Occidental Mindoro. Kini ang municipio Magsaysay nga milakbit sa suba sa Caguray. Humayan kining lugara, mga 100 ka hektarya, apan gihimong “fish pond” sa kompaniya nga akong gitrabahoan. Duol man god ni sa baba sa sapa; sa ato pa, paratparat ug di maayo sa humay. Walay koryente didto ug kon moulan ang lapok moabot og taga tuhod. Lab-as hinuon kaayo ang hangin ug klaro kaayo ang mga bituon inig gabii. Harana pa ang lingawlingaw didto. Kon tan-awon nimo ang suba daw may buaya pa bisan pag dugay nang walay buaya didto. Usa ka adlaw niana miduaw ang akong amahan. Enrique ang iyang ngalan. “Eking” iyang angga. “Daddy” ang among tawag kaniya. Malipayon kaayo siyang miduaw sa trabahoanan sa iyang kamaguwangang anak. Walo ming managsuon ug ako pa lay may trabaho niadto. Dili kini ang una ni katapusang higayon nga mingduaw si Daddy sa iyang mga anak bisan pag layo na kami sa gipuy-an sa among ginikanan. Moduaw gyod ni siya, bisag lisod o kapoy, aron mangumusta. Mapasigarbuhon kaayo to siya sa iyang mga anak ug dakong banay. Mangamigo to siya ug dugokan sa tawo kay batid kaayo sa pagsubaysubay og kaliwat ug kaila. Karong adlawa, ika-upat nga Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw, gisaulog nato ang Maayong Magbalantay. Sa way dapigdapig, maayong magbalantay si Daddy. May tulo ka mga kinaiya ang maong magbalantay sumala sa ebanghelyo ni San Juan: mosulod siya diha sa pultahan o ganghaan; mag-una siyag lakaw sa iyang mga karnero; ug nakaila siya sa ilang tagsatagsa ka mga ngalan. Lahi gyod siya sa kawatan o sa mga sinuholan lamang. Mianhi siya aron “makabaton silag kinabuhi ug buhong nga ilang mapanag-iya kini.” Sa ato pa, ang kaayohan gyod sa mga karnero ang gi-apas sa maong magbalantay. Kon aninawon gyod nato ang labing uyok nga rason kon unsay makapahimong maayo sa usa ka magbalantay ang tubag mao nga aduna silay pagbati ug panglantaw sa usa ka tag-iya, dili lang sinuholan. Si Pedro diha sa Mga Buhat sa mga Apostol nagbaton sa kinaiya ug buhat sa usa ka maayong magbalantay. Giwali niya ang gibuhat sa Dios ngadto kang Jesus ug gi-awhag niya ang iyang mga tigpaminaw sa “paghinulsol ug pagpabunyag…sa ngalan ni Jesucristo alang sa kapasayloan sa (mga) sala…” Mosulti gyod diay sa kamatuoran ang maayong magbalantay bisag, kon gamiton nato ang atong kasamtangang panahon, peligro nga i-“unfriend” siya. Lawom kaayo ang pamalan­dong sa sulat ni Pedro mahitungod sa pagkamaayong magbalantay ni Jesus. Misabugang sa pag-antos siya alang kanato. Gibitbit niya ang atong mga sala diha sa iyang lawas nga gilansang. Ang maayong magbalantay maantigong mosakripisyo tungod ug alang sa mga karnero.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 07, 2017.

