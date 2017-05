Editoryal: Mas maayong buhi

Editorial Cartoon by John Gilbert Manantan

DAGHAN tingali ang nalipay sa pagkamatay ni Saad Samad Kiram, ang sakop sa Abu Sayyaf nga nasikop sa mga awtoridad nga gisumbongan sa usa ka mag-uuma nga gipangayoan og pagkaon. Sa social media, dunay nakaingon nga mas maayong namatay kay agig bawos sa ilang pagpamunggot og ulo sa ilang mga bihag. Sa ato pa, ngipon sa ngipon, binaslanay. Apan ang pagpatay kanila mao bay sulbad sa suliran sa pagsiaw sa Abu Sayyaf nga naabot na sa ilang operasyon bisan sa Indonesia ug Malaysia? Tingali makaislag kini sa umaabot sa pag-anhi sa Abu Sayyaf aron managit kay di diay sila sayon nga makatago. Apan di kini makapugong kanila ug sa uban pang mga teroristang grupo sa pag-anhi aron manghasi sama sa ilang gibuhat sa pipila ka mga dapit sa Mindanao. Mas maayo nga buhi nga masikop ang mga sakop sa Abu Sayyaf kay pinaagi kanila, magiyahan ang kapulisan ug kasundalohan sa pagsubay sa uban pang mga miyembro. Mao kini ang gibuhat sa ubang mga nasod, sama sa Estados Unidos. Ilang dakpon o dagiton ang mga terorista nga makaya nila nga buhatan sa ingon niani. Kadtong lisod sudlon, maoy ilang patyon. Maayo unta nga buhi pa si Kiram kay mas mapuslan pa siya sa mga imbestigador alang sa mas lawom pa nga imbestigasyon nga makabutyag sa ilang mga plano. Mas maayo nga buhi ang tawo kay makasulti pa sa tanan kay sa patay na. Sa umaabot, magamit pa siya sa pag-ila sa iyang mga kauban kon duna may umaabot pang mga hulga sa ilang grupo dinhi sa Kabisay-an. Karon nga patay na siya, ang nakuha sa mga awtoridad kutob ra sa iyang mga naestorya dihang gisukitsukit siya. Mas mapuslan siya sa mga awtoridad kon buhi pa tungod sa iyang kahibawo sud sa organisasyon.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 07, 2017.

