Mongaya: Ganti sa informant

SI Presidente Rodrigo Roa Duterte nisaad nga mohatag og P1 ka mil­yon alang sa informant nga nakapabulabog sa Abu Sayyaf sa Bohol. Apan usa ka informant nakadawat lang og P450,000. Ngano man? Gihatagan kita og kopya sa usa ka pinirmahang kama­tuoran, daw resibo, nga niingon nga ang maong informant nakadawat lang sa maong kantidad ug saksi niini si Gob. Edgar Chatto. Gawas sa informant, nipir­ma sab ang pipila ka mga opisyal sa barangay. Alang kanako, di man tingale ngil-ad kon wa pa moingon si Presidente Duterte nga P1 milyon ang ihatag sa makahatod sa impormasyon nga makapadadakop sa mga Abu Sayyaf. Dayon, tinuod sab nga mao ra gyud kini ang kantidad nga na-release alang kaniya. Posible sab nga gibahinan ang laing tulo ka mga informant. Apan, usa ka tigbalita niingon kanato nga niabot og P4 milyones ang gi-release alang sa maong ganti. Magtagsa unta og P1 milyon ang matag usa ka informant. Kay mao lagi kini ang saad sa presidente. Nah, tinuod kaha kini? Kon P4 milyones ang na-release, asa na man ang P3,550,000? Alang kanako, duna bayay katungod ang informant nga makahibawo sa tinuod nganong wala moabot og P1 mil­yon ang ilang nadawat. Mas maayo sab kon makahibawo ang publiko kon kinsa pay laing nakabahin sa maong kantidad. Na-ano Gipasaylo dayon ni Secretary Judy Taguiwalo si Sen. Tito Sotto kadtong giingong pasi-aw nga dala insulto diha sa hearing sa Commission on Appointments (CA). Lalim bay ingnon nga kining mga single mother igo rang “na-ano.” Ang nakaapan ra ba kay lakip sa mga anak ni Senador Tito single mother sab. Kini laging magpataka na lang sa pagyawit. Maayo na lang kay nisuporta si Sotto sa confirmation nilang Gina Lopez, Ka Paeng Mariano ug Taguiwalo. Human sa maong sipyat, nipasar sab si Sotto og balaodnon nga tabang alang sa mga mabdos. Hmmm. Ayaw na lang gyud pag pasiaw se­nador. Protesta Nianunsyo diay ang mga environmentalist nga mopahigayon sila og protesta sa pag-reject sa Commission on Appointments kang Gina Lopez isip kalihim sa DENR. Ang maong kalambuan daw pag-atras man gud gikan sa gipaabot nato unta nga kausaban diha sa pag-amuma sa atong kinaiyahan. Maingon nato kining maong hitabo usa ka dakong kadaugan alang sa mga tawo nga nabulahan sa pagguba sa atong kabukiran. Gani, nisaka pag-ayo ang stocks sa mga mining firm sa pagbalita lang nga na-reject si Gina. (@anol_cebu sa Twitter)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 07, 2017.

