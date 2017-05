Nalzaro: Ilubong nalang sa kalimot

WALA man ako makaila personal aning Sta. Fe, Bantayan Mayor Jose 'Titing' Esgana, pero ang akong 'unsolicited advise' o tambag kaniya nga dili na lang siya mokiha aning 'kanhi laos nga pulitiko' nga mihulga kaniya. Ngano man? Kay akong nakita nga wala siyay dag-anan kon mokiha man siya. Si Esgana mi-alegar nga gihulga siya sa 'kanhi laos nga pulitiko' sa dihang iya unta kining giduol kay molamano siya. Didto kini mahitabo sulod sa coffee shop sa Marriott Hotel niadtong miaging Sabado. Kauban sa 'kanhi laos nga pulitiko' mao ang iyang higalang magpapatigayon nga si Alex Tan nga matod pa usa sa mga campaign fund contributor sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan (BOPK). Si Tan, usa ka shipping ope­rator didto sa Bantayan ug sila si Esgana nagkaaway usab. Gani si Tan maoy mipasaka og kaso batok ni Esgana hinungdan nga nasuspenso kini. Giingnan kuno si Esgana sa 'kanhi laos nga pulitiko' nga; 'Bantay-bantay ka lang ha?' Gipanghimakak kini sa 'kanhi laos nga pulitiko'. Nganong nakaingon ko nga walay dag-anan si Mayor Esgana? Una, wala siyay witness nga makasuporta sa iyang pamahayag. Samtang si Tan makasuporta sa version sa 'kanhi laos nga pulitiko'. Layo ra god ang kauban ni Esgana kay siya man kaha ang midoul sa 'kanhi laos nga pulitiko'? Ikaduha, kining maong matang sa kaso, ipa-gi pa kini sa Lupon Tagapamayapa. Anha siguro ni diha husayon sa Mabolo o Barrio Luz. Unya ang mga kapitan diha kay kaalyado man sa BOPK. Ikatulo, kon moabot man ni sa City Prosecutors Office, daghang mga piskal diha nga rekomendado aning 'kanhi laos nga pulitiko'. Kon adto mokiha si Esgana sa Ombudsman, samot na. Maayo pay ilubong na lang ning hitaboa ni Esgana sa kalimot. Sunod, ayaw na mog doul aning tawhana kay yabag nag utok. (bobby@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 07, 2017.

