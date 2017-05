BARRITA: Imperial Manila nawani sa bar exams

SA labing unang higa­yon, matawag nato nga na­wani ang “Imperial Ma­nila” sa bar examinations. Sa labing unang higayon, ang tanang topnotchers sa 2016 bar exams gikan sa mga law school gawas sa Metro Manila. Nawani ang kaniadto sagad nga mangharos sa top ten sa bar exams, ang mga gradwado sa University of the Philippines (UP) ug Ateneo de Manila University.

Gawas pa niini, duha lang sa 12 ka mga topnotchers ang gikan sa mga law schools sa Luzon. Ang 10, gikan sa mga law school sa Visayas and Mindanao. ○ ○ ○ Ang topnotcher sa 2016 bar exams nga nakakuha sa rating nga 89.05 percent, si Karen Mae Calam, igo lang nga nakaingon nga dunay mga tawo nga brilliant gawas sa Metro Manila. Si Karen Mae Calam sa University of San Carlos (USC). Si Calam nga taga Kalilangan, Bukidnon, maoy nag-una sa 3,747 nga nipasar gikan sa 6,344 ka bar examinees. Ang 2016 bar exams mao sab ang labing dako og passing percentage nga 59.06 percent, gikan sa 26.21 percent passing percentage sa 2015. Si Associate Justice Presbitero Velasco Jr., ang chairman sa 2016 bar exams, niingon nga 59.06 percent passing rate mao ang kinatas-an sukad sa pag-imponer sa Korte Suprema sa 75-percent passing grade ug ikaduhang kinatas-an sukad sa 75.17 passing rate sa 1954. ○ ○ ○ Gawas kang Calam, dunay tulo ka mga gradwado sa USC nga nasud sa top ten. Kini mao sila si Fiona Cristy Lao nga nakakuha sa ikatulong dapit; si Anne Margaret Momongan, ikapito; ug Jefferson Gomez, ikawalo. Tulo sab ka mga gradwado sa Silliman University ang nasud sa top ten. Sila si Alana Gayle Ashley Khio, ikaduha; Marie Chielo Ybio, ika-siyam; ug Andrew Stephen Liu, ika-napulo. Sa ato pa, nangharos ang mga gradwado sa Kabisay-an. Di sama niadtong usa ka estudyante nga mapasigarbuhon kaayong nitaho sa iyang inahan nga nagharos siya sa ilang klase. Gipangutana siya sa iyang inahan kon sa unsa nga subject siya nangharos. Matod pa sa estudyante, “Sa Home Economics. Nagharos kog kamunggay.” Bitaw, di na kinahanglang moadto sa kaulohan aron moeskuylahan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 08, 2017.

