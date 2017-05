Editoryal: Buot motigaw sa kalinaw

Editorial Cartoon by Ariel O. Itumay

DAGHANG hugonhugon ang mitumaw bahin sa duha ka pagbuto sa sa dalan Nor­zagaray, duol sa Manila Golden Mosque sa Quiapo, dakbayan sa Manila niadtong Sabado, duha ka tawo ang patay ug unom ang angol.Unang pagbuto nahitabo sa alas 6:00 sa hapon, diin duha ang patay ug upat ang angol. Sa ikaduhang pagbuto sa alas 8:30 sa gabii sa samang adlaw, duha ka mga pulis ang samdan samtang nagproseso sa imbestigasyon sa unang buto. Usa sa hugonhugon nga dunay moingon nga binuhatan kini sa mga terorista. Apan unsa ang ilang tuyo sa paghimo og tero­rismo sa nasod? Kabus ang Pilipinas. Ang matuod nga internasyonal nga terorista nagrumbo sa interes sa Estados Unidos ug mga kaabin nga adunahang nasod. Walay bili ang paghimo og terorismo sa kabus nga nasod sama sa Pilipinas. Laing hugonhugon, posible nga tungod kini sa pulitika o mga kontra sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Nasayod kita nga daghang naligsan ang presidente sa iyang higpit nga kampanya batok sa korapsiyon, pagpayuhot sa ilegal nga drugas ug uban pa. Samtang, dili usab nato masalikway nga personal nga away o bahin sa negosyo sa Quiapo. Bisan kinsay napaluyo ug unsay rason sa duha ka mga pagbuto sa Quiapo, ang tataw nga dunay mga tawo o grupo nga buot motigaw sa kalinaw ug gusto modaut sa atong imahen ngadto sa gawas aron mominos ang pag-abot sa mga bisita o turista nga dako kaayo og natampo sa ekonomiya sa nasod. Kagahapon, ang Malacañang nanawagan sa publiko nga padayong alerto sa palibot ug motaho dayon sa awtoridad lakip sa pagbantay o sensitibo sa pagpasa og kasayoran nga momugna og dugang kabalaka tungod sa walay klaro nga taho. Manghinaut kita ug mag-ampo nga walay dugang panghitabo. Tinuod nga magmabinantayon kitang tanan ug moabag sa awtotidad alang sa pagmintinar sa atong kahusay ug kalinaw. Responsibilidad natong tanan. Magbantay. Motaho.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 08, 2017.

