Nadela: Mura'g dili summer

GAHAPON sa buntag, daghan sa akong mga higala nangayo ug update sa lakat sa panahon kay gihasol ang ilang biyahe sa kadagatan tungod sa kilat ug dugdog.Akong gipaambit nila ang rainfall advisory nga gipada­ngat ni Pag-asa Visayas Chief Engr. Oscar Tabada nga nag­hisgut og mga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Sugbo. Hasol gyud tinuod ilabi na sa mga nanuroy sa mga isla sakay sa pumpboat. Pun-an pa sa dala nga mga bata. Mao ni giingon nga ang summer vacation ning tuiga nagsagul ang ulan ug init. Kung moulan di sab palupig kay baha baha gyud. Kung moinit puwerte sab inita, makapaluya. Busa sa mga pumpboat operator nga nag negosyo niining mga suroy ug kaligo sa ka-islahan mas maayo siguro nga di mopugos ug biyahe kung sa inyong pagtoo basi sa kasinatian mahasol ug mabalaka ang inyong mga pasahero. Ilabi na niadtong nagdala ug mga bata. MALINAWON Si Agaw Burt Abellanosa nag­pahibalo nako niadtong Beyernes nga ang fascraft nga iyang gisakyan padung sa Bohol namungingi sa daghang turista. Nindot ni nga indi­kasyon nga sa hinayhinay nabalik ang pagsalig sa mga turista ilabi na sa mga langyaw labot sa kahimtang sa ka­linaw ug kahusay sa Bohol. Karong Huwebes, Mayo 11, motang­kod nga usa ka bulan ang engkwentro sa Barangay Napo sa lungsod sa Inabanga tali sa puwersa sa militar, kapulisan ug Abu Sayyaf, niabot pa didto sa kabukiran sa silingang lungsod sa Clarin pagka Abril 22. May mga kinabuhi nga nakalas pero magpasalamat gihapon ta nga wala molam­pos ang Abu Sayyaf sa ilang tuyo. Di lalim kung nakadagit pa ang mga bandido. Puwer­ting gubaa na unta sa turismo di lang sa Bohol apil na ang Sugbo ug mga silingang lala­wigan. Ang mensahe sa pagka apiki sa mga kaaway klaro ug tataw nga kita di mosugot nga maghari ang mga tawo nga may yawan-ong tuyo. Di gihapon angay nga mokompiyansa ug ang le­vel sa pagpakabana patas-an pa. Ang Purok Intelligence Network palig-onon pa. Usa ka paagi nga makapiang sa kuntra mao ang pagpalambo pa sa linya sa komunikasyon. Siguro ang signal sa cellphone ug internet angay nga pakusgan. Kini tungod kay naa pay daghang lugar sama didto sa Bohol nga lisod ang pagtawag o pagpadangat og text kay hinay o wa gyu’y signal. Atong paaboton nga basi sa kasinatian sa Bohol, ang atong gobyerno makat-on ug hatagan og gahum ang mga molupyo alang sa mas lig-ong intelligence gathering.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 08, 2017.

