Editoryal: Mausik lang

Editorial Cartoon by Ariel Itumay

GIGAHINAN sa Department of Public Works and Highways og P420 milyunes ang mga proyekto alang sa pagsanta sa baha o pagpugong nga di mograbe. Gitun-an kini nila sa wa pa ipagawas ang pundo alang niini. Apan makasugakod kaha kining mao nga mga proyekto sa kahimtang karon sa atong mga palibot? Lahi na ang patag ug kabukiran kaniadto ug karon. Daghan na sa kasapaan ang moawas kon kusog ug dugay motuang ang uwan tungod sa kadaghan sa mga rason. Kadaghan na mahitabo nga talagsaon ang volume sa uwan tungod sa global warming. Pila na ka mga higayon nga gibahaan ang Metro Cebu, labina ang mga siyudad sa Mandaue ug Sugbo kay maorag gitingob ang pagyabo sa tubig. Daghan na sa kabukiran ang gipalambo karon aron himuong subdivision ug uban pang mga patigayon. Nakaapekto kini sa natural nga mga agianan sa tubig nga kaniadto hinayhinay ra untang modagayday paingon sa patag apan karon, paspas na kay wa nay makapugong nga kahoy ug matuhopan unta nga yuta tungod kay kongkreto na tungod kay gihimong karsada. Ang mga bakanteng luna kaniadto dinhi sa patag dunay nay tag-as nga mga edipisyo. Ang kilid sa kasapaan gipuy-an na sa daghang informal settlers nga usa sa nakapugong sa natural nga agianan sa tubig. Kon unsa ka daghan ang basura kaniadto, gipilo na kini ma­ka­daghan karon hinungdan sa pagkabara sa mga drainage system. Busa, bisan unsa pa kadaghan ug kalapad sa mga flood control projects nga ipatuman sa DPWH, kon ang ubang mga ahensya sa kagamhanan, sama sa local government units ug Department of Environment and Natural Resources ug uban pa, di magtambayayong sa pagpatuman sa mga lagda ug balaud, usik lang kining mao nga mga proyektong gigastuhan og minilyon ka pesos.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 09, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.