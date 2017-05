Espinoza: Gibulsa ang premyo?

BRT. Pipila ka tuig ang milabay migagawas na gyud ang kwarta alang sa BRT (Bus Rapid Transport), proyekto nga gisugdan ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña niadtong 2008 sa wa pa mahuman ang iyang ikaduhang termino. Matod ni Atty. Rafael Yap, BRT project manager, gidepo­sito na sa banko sa dakbayan sa Sugbo ang P460,260,500 gikan sa Department of Transportation (DOTr). Si City Administrator Nigel Paul Villarete niingon nga ang P900 milyunes gigahin sa ibayad sa road-right-of way (RROW) sa mga yuta ug istraktura nga maigo sa pagpahalapad sa dalan alang sa BRT. Sa pagsugod pa lang og pla­no sa BRT ang usa sa nakita nga dakong problema mao ang galastuan sa RROW tungod kay di tanan dalan halapad labina dapit sa Talamban ug naa nay daghan istraktura. Maputol usab ang 2,166 ka kahoy nga naa daplin sa dalan. Gani, si Yap nakahibawo na nga kadaghanan sa mga tag-iya sa istraktura o mga balay nga maigo sa RROW nagdumili sa pagkooperar. Mao ni problema sa atong nasod di sama sa China o Australia, nga ang kagamhanan maoy tag-iya sa yuta. Ang laing problema nga atong makita unya mao ang grabe nga trapiko tungod sa kadaghan na sa mga sakyanan lakip na ang mga PUJ. Gawas og di na paagian sa PUJ ang rota sa BRT sa Talamban. Kon di na paagion ang PUJ segurado ko nga mowelga ang mga PUJ operator ug driver. Base sa akong nasinati sa laing nasod, maayo ang bus sakyan kay segurado og diretso ang biyahe sa destino, di magsige og urong. Makakat-on na ang mga pasahero nga adto mosakay sa bus stop. Mawagtang o maminusan ang abusadong PUJ drivers. ● ● ● PREMYO. Nahimong dakong estorya ang P450,000 nga premyo nga nadawat sa usa ka habal-habal driver, nga mihatag og impormasyon sa kapulisan ug kasundalohan sa nahabilin nga Abu Sayyaf sa Clarin, Bohol. Migawas sa Facebook ang resibo nga P450,000 ra ang nadawat sa tipster sukwahi sa saad ni President Duterte nga mohatag siya og P1 milyon kada ulo sa upat nga nagtago-tago nga Abu Sayyaf. Bisan og ingnon tang pung nga usa ra sa mga Abu Sayyaf maoy nahatag nga impormasyon ning maong tipster P1 milyun unta ang iyang madawat, di ba? Maayo nga susihon ni Presidential Assistant for the Visayas Mike Dino ning taho ug ipaabot ni Presidente Duterte. Kakuyaw ani nga estorya nga bisan ning administrasyon ni Duterte nga kontra kurapsyon ug drogas naa gihapon ang mga badlongon. Hinuon, kining premyo sa mga tipster nga itanyag sa kasundalohan aron madakpan ang mga terorista pulos ra estorya kaniadto pa.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 09, 2017.

