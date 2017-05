Mongaya: Puthaw gikarga?

NGANO diay nga nalunod ang usa ka cargo ship sa lawod duol sa Barangay Cansojong, Syudad sa Talisay sayo sa miaging Dominggo? Atong nasayran gikan sa usa ka lumolupyo nga ang nalunod nga barko ginganlan og MV Fortuner nipaduol ug nitupad sa mas dako nga barko. Dayon, dunay mga puthaw nga kargamento sa mas dakong barko, gibalhin sa gamayng barko. Nasubrahan na tingale ang gamayng barko ug wala na makadaog, mao to nga nalunod. Matod pa, mga dagko daw nga kabilya ang nakit-an sa mga molupyo sa Talisay. Kon mao man gani kini ang nahitabo, nagpasabot nga possible nga smuggling operation kadto ug angay tan-awn sa mga taga Bureau of Customs ug Philippine Coast Guard. Ang angayang mag-inabtik diha sa kadagatan hinuon mao ang Coast Guard kay ila nang responsibilidad. Sa atong nadunggan, di lang puthaw ang i-diskarga gikan sa mas dakong barko. Usahay kay krudo mismo ang giingong “ipaihi” gikan sa dakong barko ngadto sa gamay. Sa pagkakaron, mas naba­laka ang mga tinugyanan sa posibleng oil spill diin nalunod ang barko. Matod pa sa usa ka molupyo, daw natunga ang gamayng barko dihang nalunod. Wa tingale matarong paghan-ay ang puthaw o basin bustolon gyud daan. Giangkon sab sa mga tripu­lante nga niliki ang MV Fortuner, nga dunay gross tonnage nga 1,474, mga 4:30 sa kaadlawon. Matod pa ni Mayor Eddie Gullas, kining dapit nga nalunoran fishing grounds kini sa mga taga Talisay. Duna ra ba diay 4,000 ka litro sa special oil ang MV Fortuner. Padayon pa sab daw ang imbestigasyon nganong nalunod ang maong barko nga gipanag-iya sa Seen Sam Shipping Inc. Giingon nga sa Dominggo sa hapon, wa pa mahibaw-i kon unsa gyud ang hinungdan sa maong paglunod. Matod pa, ang MV Fortuner nibiya sa General Santos City sa miaging Abril 26 ug niabot sa Sugbo sa pagka Abril 30. Diha kini ni angkorahe sa dagat duol sa Talisay. Maayo na lang kay luwas ra ang mga tripulante kay nibalhin ngadto sa laing barko sa mao gihapong kompanya. Abogada Samtang naghatag kanato og garbo sa Sugbo ang upat ka mga Sugboanong bar topnothers sa miaging semana, duna say usa ka batan-ong abogada nga nagpakaulaw. Atong nasayran nga kining abogada naa nagtrabaho sa usa ka nasudnong ahensiya didto sa kaulohan. Dihang gipatawag siya alang sa usa ka training sa UP Law Center, wa siya makit-i nga nitambong sulod sa pipila ka adlaw. Apan ang record sa maong training nag-ingon nga nitambong siya. Diha na nakakita ang mga nanambong kaniya dihang napugos siya pagtunga kay gi-require ang pagdala sa ID. Mailhan man siya kay gwapa man kining maong abogada nga gikan sa Cebu. @anol_cebu sa Twitter

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 09, 2017.

