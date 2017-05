Nalzaro: Kinsay nakasapi sa reward?

MITUMAW karon ang kontrobersiya sa paghatag og reward money sa tawo o mga tawo nga nakahatag og impormasyon sa mga awtoridad sa presensiya sa mga naka-eskapong Abu Sayyaf Group (ASG) members human sa gubat sa Inabanga, Bohol niadtong Abril 11. Atol sa pagbisita sa Bohol, pipila ka adlaw human sa gubat didto sa Inabanga, nisaad si Presidente Rodrigo Duterte nga mohatag ang gobiyerno og P1 milyon sa matag ulo sa nahibiling ASG members nga naka-eskapo. Adunay matod pa walo ka ASG members ang naka-eskapo human sa Inabanga encounter. Usa ka semana ang nakalabay,nahitabo ang Clarin encounter diin upat ang napatay apil na ang ilang Boholano guide nga si Joselito Melloria. Nahitabo ang encounter gumikan sa impormasyon nga nahatag sa usa ka habal-habal driver nga nasakyan sa usa sa mga sakop nga mipalit og pan. Kon atong sabton, P4 milyon ang madawat sa maong informant. Kana kon usa ra siya. Apan unsa bang pagka-unsaa nga P450,000 ra man ang nadawat sa sa driver. Ngano man ni? Pila ba gyud ang nagbahin sa maong kantidad? Ug si kinsa sila? Atol sa paghatag sa reward niadtong miaging semana sa Bohol uban sa mga opisyal sa militar sa Central Command, wala gipasaksi ang mga sakop sa media. Way litrato nga gipagawas ang militar kay "highly confidential" kuno. Napugos pagtumaw ang informant kay daghan na ang niduol nga iyang mga silingan kay mangayo og balato. Kay tiaw nimo nang P4 million. Kagrabe pod. Morag pabaga ni sa nawong ang gihimo sa kadagkuan sa militar. Si Bohol Gov. Edgar Chatto nagkanayon nga P450,000 ra ang gihatag kay alang lang kadto sa ulo ni Melloria ug ang uban nga nangamatay gumikan kadto sa paggukod sa militar base sa ilang kaugalingong intelligence effort. Otro pod si Chatto morag nagpagoryo-goryo. Kinsa may imong tontohon, Mr. Governor? Bisan walo sila magbahin, tag P500,000 unta sila. Pero nganong P450,000 ra? Gikuhaan og buhis? Kinsa may naka-kuwarta? Dako ning bi­noang. Mas maayong mo-abot ni kang kang Presidente Duterte kay kurapsiyon ni.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 09, 2017.

