Diputado: Tubaga palihog Gen. Lactao

Lisod tuhoan nga ang usa ka dinakpan nga miyembro sa Abu Sayyaf, luyahon ug samaron unya nakaposas pa ang mga kamot, nga gikuyogan sa kapulisan padung sa prisohan sa BJMP, makaeskapo unya pagkataod-taod, patay na kay napusilan sa katulo ka higayon, sa tiil, sa aping ug agtang. Labi nang lisod tuhoan nga luyahon pa kay dugay nang way kaon, mokalit lang og dagan ang dinakpan nga Abu Sayyaf palayo unya makigsinumbagay sa kapulisan ug maoy hinungdan nga gipusil siya. Ug labi nang mas lisod tuhoan nga gipusil kay midagan tungod kay naa sa tunga sa agtang sa Abu Sayyaf ang bala maigo. Diha unta sa likod sa ulo ug di sa agtang maigo kon nagdagan pa. * * * Dunay laing panghitabo nga lisod sab tuhoan. Matod pa ni Maj. Gen. Oscar Lactao, commander sa AFP Central Command, gisugo siya ni President Rody Duterte nga maoy mohatag sa kwarta nga gigahin alang sa habal-habal driver nga maoy mitabang pagtaho aron madakpan ang upat ka mga Abu Sayyaf. Gihatag ang kwarta ngadto sa habal-habal driver talitapos sa Abril, 2017. Apan dunay katingad-an. Wa mosulti si Gen. Lactao og pila ang gihatag nga kantidad ngadto sa driver kay matod pa niya, ang reward system classified information kuno. Dugang pa nga katingad-an kay wa pasudla ang mga miyembro sa Bohol media atol sa okasyon. * * * Pila man diay ang kwarta nga gisaad? Misaad si PRRD og 1 ka milyon kada ulo sa Abu Sayyaf. Midugang si Cebu City Mayor Tom Osmena og laing P500,000 kada ulo og dunay pay laing P100,000 kada ulo gikan sa lalawigan sa Bohol. Og totalon kini, mokabat sa 6,400,000.00 ang madawat alang sa pagkadakop o pagkamatay sa 4 ka Abu Sayyaf. * * * Pila man ang nadawat sa habal-habal driver? Wala mosulti si Gen. Lactao og pila ang iyang gihatag kay matod pa niya, confidential information ang reward system sa military. Makalibog kining gihimo ni Gen. Lactao. Kay ngano man? Tungod kay ang impormante nga mitabang sa AFP didto sa Sulu sa miaging bulan nga maoy hinungdan sa pagkamatay ni Abu Sayyaf lider Alhabsy Misaya gihatagan og kwarta tungod sa iyang gihimo. Pila man ang nadawat? Mismo si Maj. Gen. Carlito Galvez, commander sa Western Mindanao Command mitaho nga mihatag sila sa kantidad nga P1 million ngadto sa impormante. Naunsa na man kini? Lahi ang gisulti ni Gen. Lactao sa gibuhat ni Gen. Galvez. Kon confidential information pa kini, sumala ni Gen. Lactao, nganong gitaho man ni Gen. Galvez ang kantidad nga nadawat sa inpormante? Palihog pasabta kuno ang lungsod, Gen. Lactao. * * * Unsa katinuod ang balita nga ang habal-habal driver nakadawat lang sa kantidad nga 450,000? Adunay usa ka dokumento nga atong nabasa nga ang habal-habal driver (di lang nato ipaila ang iyang ngalan) midawat kuno sa kantidad atubangan mismo ni Gov. Edgar Chatto, Clarin Mayor Allen Piezas ug mga kadagkoan sa militar. Kon tinuod kining balita, nagpasabot ba kini nga kuwang og di husto ang kwarta nga nadawat sa impormante? Kon tinuod kining balita, nagpasabot ba kini nga gibahin-bahin ang kwarta nga angay unta dawaton sa maong habal-habal driver og gihatag ngadto sa laing mga tawo? Kinsa man kaha ang miapil sa pagbahin-bahin sa kantidad? Tubaga kuno Delfin? * * * Kon mahibaw-an kini ni Presidente Rody Duterte, unsa kaha ang iyang reaksiyon? Tiaw ba nga hasta ang kwarta nga ihatagay sa mitabang sa operasyon sa military daginoton pa man pagkilkil sa mga kurakot sa gobiyerno. * * * Wa nay chance pa nga matudlo og balik si Gina Lopez isip DENR Secretary kay gi-reject na man siya sa Commission on Appointments (CA). Mas daghan ang misupak kay sa miuyon nga siya ang itudlo nga kalihim sa DENR. Bisan gani ang mga taga-LP nga mga senador, mibotar man kang Gina Lopez. Apan pildi gihapon sa ihapay sa buto. * * * Angayan unta nga si Gina Lopez ang molingkod sa DENR kay gipakita niya ang kalidad nga sama sa presidente. Di siya mahadlok nga mobarog sa iyang prinsipyo basta kaayohan sa kalikupan. Apan wa tay mahimo kay rejected man siya. * * * Grabe nga illegal fishing. Mao kini ang namatud-an ni Agriculture Secretary Manny Pinol kaniadtong Huwebes atol sa iyang pagbisita sa isla sa Pres. Carlos P. Garcia o Pitogo sa lalawigan sa Bohol. Mao kini ang nakitang hinungdan ni Sec. Pinol sa kamahal sa isda sa Bohol bisan kon abunda ang isda sa probinsiya. Tungod niini, gipahibawo ni Sec. Pinol nga i-recommend niya ngadto sa presidente nga isuspenso ang mga barangay og municipal officials nga di makapahunong sa illegal fishing sa ilang lugar. Dereliction of duties, matod pa niya.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 10, 2017.

