Editoryal: Kawang lang

Editorial Cartoon by Ariel Itumay

SUPAK na usab si Fr. Robert Reyes, ang pari nga environmentalist, sa pagputol ug pagluka sa kapin 2,000 ka mga kahoy nga maagian sa rota sa Bus Rapid Transit (BRT). Ingon pa niya nga nakasabot siya sa panginahanglan sa BRT apan, alang kaniya nga mas maayo nga mangita og paagi ang kagamhanan aron di maluka ang mga kahoy. Bitaw, anugon ang pagputol o pagbalhin sa mao nga mga kahoy apan di ba ang pagpaluka ug pagputol mas makahatag og dakong kaayuhan kay sa kadautan? Kon mawagtang ang mao nga mga kahoy sa mao nga mga dapit, duna bay impact sa palibot o kalikupan ang pagbalhin? Makadaut ba kini sa mga tawo nga namuyo duol niining mga kahuya? Ang Department of Enviroment and Natural Resource (DENR) nituon na tingali ug nisusi na niini. Ang pagbutang usab sa rota gitun-an og maayo una pa nahukman nga mao kini ang labing maayo ug labing dali. Maayo ang pagpakabana sa kalikupan, sama sa gibuhat ni Reyes. Apan ang pangutana, duna ba kaha siyay alternatibong ikatanyag o ikasugyot aron di maputol ang mao nga mga kahoy? Sayon ra ang pagsulti ug pagpanaway. Ang pagtanyag og alternatibong lakang maoy lisod. Naa ba siyay laing nakit-ang rota ug paagi aron di mabalhin ug maputol ang mao nga mga kahoy? Kon wa, ang iyang pagsupak di magsilbe ug makawang lang. Gikinahanglan man gud nga kon ikaw mosupak, duna kay ikapakita nga maayong alternatibo ug sulusyon aron makombinser nimo ang mga tawo nga nagbuhat niini. Apan kon wa, mas maayong magpakahilom na lang siya kay sa maglangas nga way padulngan. Nag-usik siya sa panahon. Mas maayo usab nga motambong siya sa public hearing sa Siyudad aron makapaminaw una siya una motawgawtaw.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 11, 2017.

