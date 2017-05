Nalzaro: Sundon lang ang balaod

ADUNAY panultihon sa Ininglis nga "we are a government of laws and not of men." Hubad: "Gobiyerno kita sa balaod ug dili sa tawo." Pun-an aning Latin maxim o pinulungan nga ‘dura lex, sed lex’. Mapait, masakit o lisod man sundon ang balaod apan mao man kana ang balaod. Wala ako makaila personal aning duha ka mga protagonista sa isyu kon kinsa ang ilhon nga mayor sa lungsod sa Bantayan human ma-disqualified ang napiling mayor nga si Arthur Despi. Nakadayeg ko aning Despi kay siya maoy nakaputol sa political control sa banay’ng Escario sa maong lungsod sukad pa niadtong hinapos sa 18th century. Wala pa gani maporma ang Republika sa Pilipinas niadtong higayona mga Escario na ang nagkontrolar sa pulitika sa lungsod sa Bantayan. Siguro dili na gusto ang mga Bantayanon sa pagdumula sa mga Escario kay midaog man si Despi sa pagkamayor niad­tong miaging Mayo nga eleksiyon batok ni Ian Christopher. Apan unsa bang pagka-unsaa nga nabulilyaso ang iyang kandidatura gumikan sa iyang pagpamakak sa iyang Certificate of Nomination and Acceptance (Cona) sa Abag-Promdi. Buot ipasabot nga gimao-mao niya ang Cona kay ang lider sa Abag-Promdi nanghimakak nga mi-issue kini og Cona kang Despi. "Material misrepresentation" ang gihimo ni Despi, matod pa desisyon sa Comelec. Ang desisyon sa Comelec gi-affirm sa Supreme Court nga pakanaugon si Despi ug i-instular si Escario isip mananaog. Naka-take oath na si Escario ug naghuwat na lang nga ipatuman ang desisyon sa Comelec pinaagi sa DILG. Apan dili mokanaog si Despi kay basin kasuhan kuno siya og abandonment. Porbida nganong kasuhan man nga gipakanaog naman siya. Wala siya makakuha og temporary restraining order. Atong balikan ang balaod. Kang kinsa pabor ang balaod? Dili ako abogado apan sa akong opinyon atoa pabor ni Escario kay sa wala pa modesisyon ang Korte Suprema, gisubay ang tanang legal nga proseso. Mas maayo mo­kanaog na lang si Despi aron wa nay kagubot. Dawaton niya ang kamatuoran nga ang balaod wala mopabor kaniya. (bobby@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 11, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.