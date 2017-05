Niñal: Vigan

GISUROY namo ang Vigan sa miaging semana. Ug samtang gibaklay namo ang sentro sa syudad: AKO: Naa ra bay kanta ang The Carpenters about sa Vigan. ASAWA: Oh my God, ayaw please, daghan kaayong tawo. AKO: (Mikantag kusog) We’ve only just Vigan to live, white lace and promises... ASAWA: Arrgh! Sala ba diay nga kantahon ang kalipay nga imong nasinati sa pagbisita nimo sa lugar nga dugay na nimong gipangandoy? Usa ang Vigan sa mga lugar nga makapagimok sa akong ima­hinasyon sa bata pa ko. Paborito nakong basahon kaniadto ang mga libro mahitungod sa kasaysayan ug turismo sa nasod, ug di masipyat anaa kanunay ang Vigan sa mga pahina. Usa ray rason nganong mobisita ang tawo sa Vigan, ang mga karaan niyang balay nga panahon pa sa mga Kastila. Kon wa ning mga karaang balay, wa tingaliy motagad ining syudara. Matod pa sa akong nabasahan, mga 300 kapin kuno kabuok ang mga heri­tage houses sa Vigan. Ug kanindot na man lang gyong sination ang maglakaw-lakaw ka sa kadalanan sa Vigan samtang magnga-nga nga magtan-aw sa mga karaang istruktura. ASAWA: Hoy, nagnganga man gud ka diha. AKO: (Namahid sa laway nga midul-ay) Grabeha dinhi oy. Mora kog wa sa Pilipinas. Samtang naghangad-hangad ko sa kabalayan, gipokus nakog maayo akong imahinasyon sa panahon sa mga Kastila, ug way binuang may nakita kong mga prayle, mga mestizo ug mestiza Kastila ug Intsik, mga creoles, mga adunahan sa kasaysayan sa Vigan, nga nanambo sa mga bintana, murag mga multo. O basin nasobraan ra ko sa akong giinom. Ang Vigan kuno gikan sa inintsik nga Bee Gan, o “beautiful shores,” hangtod nga nahimo kining Vigan pag-abot sa mga Espanyol. Di ko ganahan ani kay duol ra kaayo sa Bee Gees. Mas ganahan ko sa bersyon nga nag-ingon nga ang Vigan gikan sa biga’a, biga sa Bisaya, tanom nga abunda kuno kaayo sa Vigan kaniadto. Di layo sa ato kay grabe man pud atong biga diri. Ang Vigan usa ka Unesco Heritage Site. Niadtong 2015, naapil sab kini sa New7Wonders Cities. Tinuod, mag-wonder gyod ka giunsa pag-maintain sa taga Vigan ang Hispanic character sa ilang syudad. Nakahinumdom ko diri sa ato sa Carcar. Di pud malupig ang mga karaang balay sa Carcar kon itapad sa mga balay sa Vigan. Ang nakalahi, giampi­ngan pag-ayo sa taga Vigan ang ilang mga balay ug nagtinabangay ang local government, ang business ug private sector, ang mga tag-iya sa balay ug ang komunidad. Ambot kaha sa Carcar og ingon ani ba. Naguol kong naghunahuna, mao nga: AKO: Naay kanta ang Apo kon maguol ka sa Vigan. ASAWA: Hahay, naa na pud. AKO: KaiVigan, tila yata matamlay ang ‘yong pakiramdam… ASAWA: Buwag na ta!

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 11, 2017.

