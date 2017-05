Barrita: Daghang kongresista mapriso?

NABALAKA si Senador Panfilo “Ping” Lacson nga daghang mga magbabalaod ang mapriso kon matinuod ang mga huhungihong nga si Janet Lim-Napoles, ang suspetsadong utok nga nagpaluyo sa P10-bilyunes nga pork barrel scam, himuong usa ka state witness. Matod pa ni Lacson, si Napoles, pinaagi sa iyang bana, nipabasa kaniya sa listahan sa mga tawo nga iyang mga kumplot sa pork barrel scam. Wa mabalaka si Lacson sa iyang kaugalingon kay wa man siya modawat sa pork barrel. Kon magsugod na si Napoles sa pagpanudlo sa iyang mga kakunsabo sa pork barrel scam, matod pa ni Lacson, hayan nga ang quorum sa Kongreso mabalhin sa Camp Crame kay sagad adto man didto mabilanggo ang mga magbabalaod. Adto na unya pagahimuon ang roll call sa Camp Crame. ● ● ● Atong maaninaw ang gidag­hanon sa mga magbabalaod nga nahilambigit sa pork barrel scam. Wa pay labot sa mga kanhi sakop sa Kongreso nga wa na karon sa puwesto o nagpapili sa laing puwesto sa gobyerno. Apan matod pa ni Lacson, bugtong ang hukmanan lang ang mohukom kon mamahimo bang usa ka state witness si Napoles, ang giingong mastermind nga nag-atubang og kasong plunder sa Sandiganbayan tungod sa pork barrel scam. Mahimutang sa peligro ang kinabuhi ni Napoles kon iyang ibulgar ang tanang mga magbabalaod nga iyang ka­kunsabo sa pork barrel scam nga karon kompyansa na kay nagtuo nga di na sila malakip sa kaso, gawas lang kon ang mastermind mahimong state witness. ● ● ● Gisentensiyahan si Napoles og hangtod sa 40 ka tuig nga pagkabilanggo sa usa ka Regional Trial Court (RTC) sa Makati City sa kasong serious illegal detention niadtong Abril 14, 2015 nga gipasaka sa pork barrel scam state witness ug iyang ig-agaw nga si Benhur Luy. Apan gi-absuwelto siya sa Court of Appeals tungod sa kakuwang sa ebidensiya batok kaniya. Si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II miingon nga si Napoles mamahimong usa ka credible key witness sa mga kaso bahin sa pork barrel scam. Sus, daghana kahang mga magbabalaod nga madugang sa pagkapriso nila ni kanhi senador Jinggoy Estrada ug Bong Revilla. Maayo si kanhi senador Juan Ponce Enrile kay nakapiyansa na.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 12, 2017.

