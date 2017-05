Editoryal: Magbantay kanunay

Editoryal Cartoon by John Gilbert Manantan

ANG miaging administrasyon ni kanhi presidente Benigno Aquino III pwerteng pangulipas nga nakasulod na sa nasod ang Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Kini bisan kon ang mga security expert sa Asya nisulti nga nakasulod na sa nasod ang mao nga grupo. Sakto ang mga security expert tungod kay ang Abu Sayyaf ug Maute group sa Mindanao nga ningpahibawo sa ilang pagsuporta ug pagpasakop sa ISIS maoy gidangpan sa mga langyaw nga terorista. Pipila ka mga adlaw ang nakalabay, walo ka langyaw nga manggugubat ang nangamatay uban sa Abu Sayyaf sa engkwentro sa Mindanao. Wa pay labot sa laing mga langyaw nga nangamatay sa engkwentro usab sa Maute group ug militar. Sa cell phone nga nakuha sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) 7, nakita ang video sa pagpanglunggo sa mga bihag sa ISIS ingon man ang ilang mga pagbansay. Nagtuo ang kapulisan nga ang video ilang gigamit sa pagpangrekrut og mga sakop. Ang pagsulod sa Abu Sayyaf sa Bohol usa na ka leksyon di lang sa kapulisan ug kasundalohan, kon di sa publiko. Ning panahuna, di na angay nga mokompyansa, gikinahanglan nga magbantay kanunay sa palibot. Sa laktod, magpakabana pinaagi sa pagbantay. Ang mga pagpangatake nga nahitabo sa ubang mga nasod kaniadto, duna nay posibilidad nga mahitabo karon, matod sa mga eksperto. Bitaw, kinsa may magtuo nga mosulod ang Abu Sayyaf sa Central Visayas? Apan natinuod. Kon pagpanghasi ang ilang tuyo, mas sayon silang makatago pinaagi sa pagtakuban. Hinaut pang masanta sa militar ug kapulisan sa di pa kini mahitabo. Apan ang labing importante usab dinhi, mao ang pagpakabana sa matag usa kanato.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 12, 2017.

