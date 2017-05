Nalzaro: Dili dayon husgahan si Mocha

DAGHANG kilay ang mi-isa niining pagtudlo ni Presidente Rodrigo Duterte kang newspaper columnist/blogger Mocha Uson (Margaux Uson) isip assistant communication officer sa Presidential Communications Operations Office (PCOO). Ang PCOO ang Office of the Press Secretary nga gidumala ni Martin Andanar. Unang gitudlo ni Duterte si Mocha sa Movie Television Review Classification Board (MTRCB) apan karon sa PCOO na. Daghan ang nakasaway kay wala kunoy taste si Duterte sa iyang political appointees labi pa kining posisyon sa Press Office. Kini gumikan usab sa background ni Mocha. Sa wala pa sa media si Mocha, na-ila kini siya nga dancer o entertainer. Kanang dancer nga "offensive" kaayo ba. Mag-short og pakigol unya kon anha na sa stage ug atubangan sa audience, mangita og lalaki nga partner ug bag-ig-bag-iran. Unya ugdo man usab og dughan si Mocha. Mammords ug hubag kaayo. Kinsa may dili ganahan? Aber. Mao kana ang iyang background. Pun-an pa sa iyang pagka-blogger nga matod pa maoy responsable sa pagpagawas og "fake news." Pero si Mocha nagtungha og medicine sa University of Santo Tomas (UST). Ang iyang amahan usa ka presiding judge sa MTCC ug pediatrician ang iyang inahan. So, gikan siya sa hamili nga pamilya. Dili basta-basta. Gikuha siya isip columnist sa The Philippine Star ug maayo siya mosuwat kay mobasa man ko usahay sa iyang column. Dili baya basta-basta kon mag-columnist ka. Gikinahanglan nga articulate ka ug adunay imong kaugalingon nga opinyon ug baruganan. Unya national paper pa ang iyang gisuwatan. Matod pa ni President Duterte nga ang iyang pagtudlo kang Mocha sa maong posisyon bayad o "utang kabubut-on" gumikan kay mitabang kini niya niadtong paglansar niya nga wala kaayo siyay campaign funds. Dili usab kita maka-kuwestiyon sa Presidente kay iya man kanang discretion o prerogative. Ato unang hatagan og kahigayonan si Mocha nga mo-perform sa iyang tahas usa nato siya hukman. (bobby@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 12, 2017.

