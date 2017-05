Rabacal: Kinsay nakadawat sa ganti?

DAGHANG mga pangutana ang wala pa matubag sa atong mga tinugyanan sa balaud, labi na sa military, kalabut sa ganting salapi nga gisaad ni Presidente Duterte sa makahatag og impormasyon aron madakpan o kaha mapatay ang nahibiling 11 ka sakop sa Abu Sayyaf didto sa lalawigan sa Bohol. Ang presidente misaad nga mohatag og usa ka milyon ka pisos matag ulo sa Abu Sayyaf, sa tawo nga makatudlo sa nahimutangan sa mga teroristang naka-iskapo human sa engkuwentro tali sa kapolisan ug military sa Inabanga, Bohol. Wala madugay dihay habal-habal drayber nga nisumbong sa kapulisan sa kadudahang tawo nga misugo kaniya pagpalit og pan. Mao kadto ang gisundan sa mga tinugyanan sa balaud hinungdan sa pagkapatay kang Joselito Melloria niadtong Abril 22. Napatay usab ang tulo ka gidudahang sakop sa Abu Sayyaf. Tungod niini, misugyot si Presidential Assistant for the Visayas Secretary Mike Dino nga kinahanglang magtukod og komitiba nga maoy moila sa mga tawo nga angay makadawat sa ganting salapi. Kinahanglan kini kay daghan bayang magduda nga ibulsa lang sa mga tinugyanan sa balaud ang maong salapi. Ang maong committee pagasakpan unta ni Bohol Governor Edgar Chatto, mga mayor sa Inabangga ug Clarin, Centcom commander, PRO 7 Director ug usa gikan sa private sector. Wa kini tumana. Karon daghan nang nagduda kon kinsay nakadawat sa ganting salapi. Tungod man sad gud kay walay sakop sa media ang witness sa dihang gihatag ang maong ganti. Nakasabut kami nga sensitibo ang maong sitwasyon apan mahimo ra man untang taptapan ang nawong sa mga hatagan sa ganti. Nakaila man gani ang mga silingan sa biktima kon kinsa kining habal-habal drayber. Mao kini katarungan nga mipahibawo siya nga P450,000 lang ang iyang nadawat ug dili P4 milyon. Miingon si Gen. Arnulfo Matanggihan, 302nd Infantry Brigade commander nga ang habal-habal drayber ug laing tulo ka sibilyan ang nakatudlo sa gitaguan ni Melloria. Wala silay labut sa kamatayon sa laing tulo ka mga Abu Sayyaf kay resulta kuno kadto sa ilang intelligence gathering. Kon atong dawaton kining pamahayag sa militar, pila man diay ang nadawat sa laing tulo ka mga civilian informants? Kon ang usa ka milyon kuhaan og P450 sa habal-habal drayber, P550,000 na lang ang nahibilin. Giunsa man kini pagbahin? Kinsa may nakadawat niadtong P100,000 matag ulo sa tero­rista nga ihatag sa usa ka negosyante? Akong awhagon ang military, kon wala pa sila makahimo niini sa pagsulat niining maong lindug, nga mohimo silag husay kon pilay salapi nga anaa na sa ilang mga kamot ug pila na ang ilang nahatag bisan kon dili nila ipaila ang mga informants. Mao lamang kini ang makapapas sa pagduda sa katawhan kalabut niining maong reward money. (msr1144@yahoo.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 12, 2017.

