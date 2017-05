Albor: Krimen sa Abu Sayyaf

ABU Sayyaf usa ka mi­litary Islamist group o Jehadist terrorists nga gitukod sa 1981 nga nagkota sa Jolo, Sulu; Basilan ug Zamboanga Peninsula. Founder ang magsuong Abdurajik ug Khadaffy Janjalani nga giihaw sa pwersa sa gobyerno sa 1998 ug 2006. Pulos sila nangalyas og Abu Solaiman. Hanas sa pamomba, pangidnap, patay, pangilkil, lugos, pag-among-among sa kabataan ug pugos nga pagminyo. Gisuportahan ang Abu Sayyaf ug MILF sa mga international terrorists Jimaah Islamiya ug Al Qaeda network. Sila kadtong nangidnap og 20 ka mga tawo nga dunay nalakip nga mga Amerikano sa Sipadan, Malaysia sa 2001. Midagit sa Koreanong kapitan sa Dongbang Giant 2 ug Sugbuanong master mariner Glenn Alindajao sa 2016. Dihay 23 ka mga gihostage diin 18 langyaw ug lima Pilipino. Namomba sa Superferry 14 sa 2004 nga 116 ang nangamatay; Cagayan de Oro sa 2013 nga 16 ang patay ug 47 angol ug Roxas Night Market sa Davao City sa Sept. 2, 2016 diin 15 patay ug 71 angol. Giputlag ulo ang mga bihag kansang pamilya wala makahatag sa gisitar nga minilyon nga ransom sila si James Almodovar, Canadians John Ridsdel ug Robert Hall. Mipunggot sa ulo sa German nga bihag Jurgen Gustab Kantner sa Indiana, Sulu. Pinangulohan sa sub-leader Almujir Yadah milunggob sa ulo sa ilang gikidnap nga kapitan sa FB Romana 2 Noel Besconde sa Patikul, Sulu. Niining bag-o giabis ang liog sa bihag nga sundalo Staff Sgt. Anni Seraji ug daghan pang krimen nga ilang gihimo. Hinoon dunay Abu Sayyaf nga nasikop si Amilton Tamang, alyas Nonoy o Dondon sa Patikul, Sulu. Unang nasikop sila si bomb maker Jokrie Buisan sa M’lang, Cotabato, Vice Mayor Wahab Sabal sa Talisay, Maguindanao ug asawa Mohanna ug mga sakop Nasser Maulana ug Norodin Abas nga mosibat na unta agi sa Cotabato Airport. Sa mando ni Pres. Rodrigo Duterte nga sulongon, 23 gilayon ka mga sakop sa Abu Sayyaf ang misurender sa Basilan. Presensya sa Abu Sayyaf nga managit unta atol sa Asean Summit maoy hinungdan sa engkwentro tali sa tropa sa gobyerno sa Ilaya, Napo, Inabanga, Bohol sa Abril 11, 2017. Ang 11 ka mga bandido gi-recruit sa lumad nga Bol-anon Joselito Melloria alyas Alih nga naminyo og Abu Sayyaf nga taga Zamboanga kansang amahan lider sa MILF. Upat ka mga rebelde ang nakalas nga sila si Abu Suffian, Edimar Isnam, usa nga nakoykoyan ug ang nailang lider nga si Muammar Askali alyas Abu Rami nga maoy nangulo sa pagpamomba sa Roxas Night Market sa Davao City kauban ni bomb expert Alhabsy Misaya nga napatay sa military operation duha na ka semana ang nakalabay sa Indanan, Sulu. Patay habig sa gobyerno sila 2nd Lt. Estelito Saldua, Sgt. John Dexter Duero, Corp. Meljune Cajavan ug PO2 Rey Anthony Nazareno. Ikaduhang engkwentro sa Lagsing, Bacani, Clarin diin upat ang patay lakip sa giya Joselito Melloria. Nasikop ang magtiayong si Supt. Maria Cristina Nobleza ug bomb maker Renierlo Dongon alyas Kudri nga mosuway unta pagluwas sa anak sa Sultan nga si Saad ug paghatod og pagkaon ug tambal.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 13, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.