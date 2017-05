Binghay: Akong saludo sa mga Bayaning Inahan!

HILAW ang pahiyom ni Marilyn (dili tinuod ngalan) kay sakit iyang buot dihang gi-ingnan siya sa usa ka ginikanan nga mitambong sa ilang Parent Teacher’s Association (PTA) meeting nga way bili iyang gipang tampong huna-huna kay wa siyay klarong edukasyon ug trabaho ug kanunay rang naa sa balay. Mibarog si Marilyn kay wa na ka-agwanta ug mi-ingon ‘Tinuod, usa ra ko ka inahan maong sa balay ako ang alarm clock, tigluto, katabang, serbidora, yaya, nars, maestro, referee, tubero, tigtambag, security guard, maniniyot, beautician, event coordinator, ug usahay personal assistant pa gayod. Puno ni Marilyn ‘kini tanan akong gibalik-balik paghimo sulod sa 24 oras sa tibuok 365 ka adlaw matag tuig nga way bugto. Wa koy sweldo, way day off, way bakasyon, way sick leave bisag masakit ug hangtod sa akong katiguwangon, on-call ko sa akong mga kabanay.’ Kalit nahilom ang tanan kay daghan ang nanga-igo. Gihuman niya pag-ingon ‘para nimo, Ma’am, siguro di importanti akong yanong huna-huna ug gamay nga tingog ining atong tigom apan sa mata sa akong mga anak, ako ilang Bayaning Inahan! Kitang tanan naumol sa sabakan sa atong inahan ug utang nato niya ang atong kinabuhi maong sa pagsaulog nato ugma sa Mother’s Day, angay lang nga ato silang pasalamatan ug hataga’g ispisyal nga pagtagad og gasa, hinimo man o pinalit. Para nako mas mabulukon ug way gasto kon imong hinimo ang imong igasa sama sa pagsuwat o himo og card gamit ang imong kaugalingong kinasingkasing nga mga pulong, papahuwayon una sa naandang tulumanon o gimbuhaton sa balay bisag arong adlawa lang, lutoan sa iyang paboritong pagkaon, hataga’g buwak o iyang paboritong gamit sama sa mga hiramintas sa harden, pagpanahi o pagpanluto, libro, CDs, sinena o kaha pagdala niya adto sa parlor, SPA, sinehan o lamiang kan-anan. Sa akong Mamang, nga si Monena, ug sa tanang mga nanay sama nako, akong mainitong pagtimbaya “Happy Mother’s Day!’

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 13, 2017.

