Editoryal: Makaayo unta

Editorial Cartoon by Ariel Itumay

NAGSIGE na diay og tagbo ang Cebu City Hall officials, Uber, Grab ug mga organisasyon sa mga habalhabal driver sa dakbayan sa Sugbo. Buot sa City Hall nga ang mga habalhabal makuha pinaagi sa Uber ug Grab, sama sa pribadong mga sakyanan karon nga imong kuhaon ug sakyan gamit ang application sa cell phone. Maayo ang lakang sa Siyudad tungod kay duna nay kahigayunan nga ma-regulate ang operation sa mga habalhabal nga bisan asa na lang imong makit-an nga namasahero. Daghan usab kanila ang kuwang sa kahibawo sa saktong pagmaneho sa kadalanan. Naay uban magpataka og hunong, liko ug park. Naa say uban nga kuwang sa pagpanglimpyo sa lawas. Hayan pinaagi niini, molambo ang kahimtang sa mga habalhabal driver kay mo level up na gud sila. Hinaut pang tumanon ni Mayor Tomas Osmeña ang iyang saad nga butangan niya og terminal ang mga habalhabal sa Lahug. Di lang unta sa Lahug, kon di sa ubang mga dapit sa siyudad nga maoy sagad tapukanan ani nila aron di na sila makababag sa trapiko. Gawas pa ini, gikinahanglan nila ang seminar sa hustong pagmaneho, mga balaud sa trapiko ug uban pa. Labina gyud sa luwas nga pagmaneho. Daghan kanila ang magpataka sa pag-overtake o lusot hinungdan nga daghan sa mga disgrasya naglambigit og motorsiklo. Gikinahanglan usab nga i-regulate ang ilang operation aron di mograbe ang ilang gidaghanon nga inay makatabang sa yanong mga lungsoranon, makahasol na hinuon. Di usab ni angay dali-dalion. Gikinahanglan nga plantsahon og tarong kini nga lakang aron way dagkong mga problema ang motumaw. Kay kon mosamot na kadaghan ang mga habalhabak, mograbe kagubot ang kadalanan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 13, 2017.

