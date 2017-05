Diola: Lupigon ang Kahadlok

GAHAPON, Mayo 13, mao ang kasumaran sa ika-100 ka tuig sa pagpakita sa Birhen sa Fatima, Portugal sa tulo ka mga batang magbalantay og karnero. Si Francisco (8 ang edad) ug iyang igsoon si Jacinta (7 ang edad) giila usab gahapon nga mga santo sa Simbahan. Ang ilang ikatulong kauban si Lucia, 10 ang edad, ig-agaw nila. Daghan silang kasinatian nga dakog ikatudlo kanato mahitungod sa paglupig sa kahadlok pinaagi sa pagtuo. Panahon kadto sa “World War 1” usa ka giyera diin mga 20 ka milyon nga sagad sundalo ang nangamatay ilabina sa Eyuropa. Makatulo sila pakitai sa “Anghel sa Kalinaw” o “Anghel sa Portugal” sa 1916. Wa maapil ang Portugal sa “World War I.” Ang iyang unang gisulti mao, “Ayaw kahadlok. Ako ang anghel sa kalinaw. Pag-ampo uban kanako.” Unya dinasig sa anghel miingon ang mga bata, samtang nanghapa: “Ginoo, nagatuo ako, nagasimba ako, nagalaom ako, ug nagahigugma ako. Mangayo akog pasaylo niadtong wala motuo, wala mosimba, wala molaom, ug wala mahigugma kanimo.” Sunod tuig 1917 mipakita ang Birhen sugod sa Mayo 13 ug matag buwan human niini sa ika-13 nga adlaw hangtod Oktobre gawas sa Agosto. Ang Birhen “usa ka babaye nga nagsul-ob og puti, labaw pa kahayag sa adlaw.” Ang una niyang mga pulong, “Palihog ayaw kahadlok kanako, dili ko kamo unsaon.” Gitawag niya ang mga bata sa paghalad sa ilang mga pag-antos ug sakripisyo. May tulo ka sekreto ang Fatima nga gipadayag sa mga bata: ang panan-awon sa impiyerno; ang pagkuyanap sa komunismo pinaagi sa Russia; ug ang pag-antos sa mga Santo Papa. Sa katapusang pagpakita sa Birhen niadtong Oktobre 13, 1917, nagpaila siya nga “Rayna sa Rosaryo” kay ang pagrosaryo mao ang iyang hangyo sa iyang mga anak. Niining adlawa pod nahitabo ang gitawag nga “milagro sa mingsayaw nga adlaw”. Dili ni bastabasta mahitabo. Daghan kaayong kulbahinam nga yugto ug kalisdanan ang gia­gian sa mga bata, sugod sa Ang­hel sa Kalinaw. Gilutos sila sa u­bang tawo lakip na ang ilang ma­yor nga “atheist”. Ang panan-awon sa impiyerno makalilisang kaa­yo. Ang mga gi­­­pangtagna sa Birhen makahadlok kaayo sama sa mga pag-antos nga pagaagian nila. Gihisgotan pod sa Birhen ang umaabot nga mga panghitabo sa kalibotan, sama sa guerra ug mga kagubot, nga bunga sa wa­­pag­­balik sa tawo ngadto sa Dios. Apan nagpabilin silang matuohon bisag naay mga panahon nga naglibog o nagpalingpaling pod sila. Unsa may ilang sekreto? Pagtuo sa Ginoo ug sa iyang plano kansang mensahero ang tawo nga labing suod kang Jesucristo: si Maria. Siya nagkanayon: “Magmadaugon ang akong putli nga kasingkasing.” Mao kini ang punto sa ebanghelyo ni Juan: “Ayaw pabalak-a ang inyong kasingkasing; salig kamo sa Dios ug salig kamo kanako.” Si Jesus nga atong gisaligan mao “ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay moadto ngadto sa Amahan gawas pinaagi” kaniya. Ug ang tawo nga makapasuod kanato kang Jesus mao ang labing suod kaniya, ang iyang inahan nga si Maria.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 14, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.