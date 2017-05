Mongaya: Nganong giduphan ni Zafra?

NIISA akong kilay dihang niangal si ABC President Philip Zafra sa pamahayag ni Dr. Alice Utlang sa Cosap nga maka-alarma na ang 111 ka mga empleyado sa mga barangay nga positibo sa mga surprise drug test. “Gamay ra kaayo,” matod pa ni Zafra kay mga 10 porsiyento ra kuno kining 111 sa mga 2,000 ka mga empleyado. Sayop pa gyud ang math. Para nako, kon seryuso pa ang kampanya sa mga barangay batok sa gidiling drugas ubos sa liderato ni Zafra, bisan usa dili madawat nga empleyado sa barangay. Kon wa ko masayop sa pagsabot kang President Rodrigo Duterte man gud, ang burukrasya diha sa barangay maoy atong front liner sa gubat batok sa gidiling drugas. Ang atong presidente naalarma na sa nahitabo sa mga barangay nga niabot gani siya sa punto nga niduso og walay eleksyon kay modaog lang gihapon ang suportado sa mga drug lord nga nahimo nang mga drug protector. Ug kining 111 ka mga empleyado sa barangay nga positibo sa drugas makapaalarma na. Usbon ko nga kon seryuso pa ang kampanya sa mga kapitan batok sa gidiling drugas, halos walay parok nga mahimong empleyado sa barangay. Pagkabanga sa kapitan nga malutsan sa mga parok. Trabaho man sa kapitan nga mosiguro nga limpyo sa gidiling drugas ang barangay. Unya, kining mga adik mahimo na hinuong empleyado sa barangay? Ug katuohan ba ang mga opisyal sa barangay nga mamadlong sa mga adik ug pusher kon naa mismoy mga parok nga empleyado sa barangay? Apan kini si Zafra gigamyan lang sa maong numero nga 111. Maalarma lang kuno siya kon moabot na og 30 ngadto sa 40 porsiyento ang mga empleyado sa barangay. Pabadlong Kap Zafra oi. Hinuon, maayo na lang sab kini nga nipakita sa tinuod si Kap. Nagpakatutuo siya. Di ba kining imong reaksyon sama ra og imong giduphan ang mga barangay nga lugak ang kampanya batok sa gidiling drugas? Ang nakabakikaw niini kay si Zafra nagpasakop sa PDP-Laban sa miagi pang tuig aron sakop na kintahay sa partido ni Presidente Duterte. Apan nganong wa man siya maalarma niining ka­daghanon sa mga adis nga empleyado sa barangay? Gigamyan na man hinuon. Mother’s Day Kap Zafra, kap. Mother’s Day man gyud karon. Mas maayo pag mangayo na lang kag pasaylo sa mga inahan niining mga parok labi na sa mga inahan sa mga na-salvage. Nahimo silang mga biktima tungod kay ang ABC President nga si Kap Zafra lugak ang kampanya batok sa gidiling drugas. (@anol_cebu sa Twitter)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 14, 2017.

