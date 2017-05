Nalzaro: Imbestigahon ang paghatag sa reward money

MAKA-CONCLUDE ta nga adunay bi­­noang sa paghatag og reward money sa tawo o mga tawo nga nakahatag og inpormasyon sa mga awtoridad sa nahimutangan sa mga sakop sa Abu Sayyaf Group (ASG) sa sa Bohol. Unang gibutyag sa ka­dagkuan sa militar nga daghan ang nagbahin sa reward money nga P1 milyon kay para lang sa ulo ni Joselito Melloria, ang Bo­holano guide. Walay labot kad­tong laing tulo nga napatay sa Clarin encounter gumikan kay napatay sila pinaagi na sa intel­ligence information sa mga awto­ridad. Porbida nang estoryaha. Nagtuo siguro ning maong mga opisyal sa militar apil na si Bohol Governor Edgar Chatto nga ma-ilad nila ang mga Bol-anon ug ang katawhan sa Central Visayas. Kon wala ang habal-habal driver ila kahang matultulan ang nahimutangan sa grupo ni Melloria? Nganong naka-ingon ko nga adunay tinunto? Una, wala nila pasudla ang mga sakop sa Bohol media sa dihang gihatag ang reward money. Pila ka tawo ang nidawat ug pila ang insaktong kantidad ang nahatag? Ang habal-habal driver nga maoy yawe sa tanan labi pa ang nahitabong Clarin encounter nakadawat lang og P450,000. Ang uban ambot kon pila? Si barangay captain Victor Sanchez sa Bacani, Clarin nga akong nahinabi sa akong tulumanon sa DySS Super Radyo, nibutyag nga nakatabang siya pagtultul sa langob nga gitagoan ni Melloria ug kaubanan human gihatud sa habal-habal driver sa iyang barangay gikan mipalit og pan sa lungsod. Dunay nanawag kaniya nga military officer ug nangutana kon nakadawat ba siya sa iyang bahin kay apil siya sa girekomendar nga hatagan og reward. Natingala siya kay wala siyay nadawat. Human siya nibutyag ngadto sa mga sakop sa media sa Bohol, gipatawag siya ni Governor Chatto kay hatagan sa iyang bahin. Kay ngano, aduna pa diay nahibilin sa P1 million kay mao ra man kaha ang gi-release sa militar? Dili diay P4 million kay upat may namatay? Tag-P1 million matag ulo ang gisaad ni Pres. Duterte. Nganong gihatagan og P1 million ang tawo nga nakatudlo atong Saad Samad Kiram? Maayo ning imbestigahon kay nagduda ko nga naay nakasapi ani. (bobby@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 14, 2017.

