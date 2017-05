Nadela: Tingbitay na sab

NAGSUGOD na ang enrolent alang sa mga pribadong eskwelahan. Daghan na sa mga ginikanan ang nagpa-enrol sa ilang mga anak. Apan mas daghan ang nagpaabot pa og panahon tungod sa nagkadaiyang rason. Usa sa rason kay nagbakasyon pa. Laing rason kay busy pa. Ug ang mas bug-at nga rason kay gipaabot pa ang budget. Maayo unta kung bayronon sa enrolment ra ang problemahon.

Ang mga gamit sa eskwe­­­­­l­ahan mas dako nga budget ang kinahanglunon. Labaw na kung daghan ug paeskwelahon. Mao nga di kalikayan nga ang ubang ginikanan mohukom nga gikan sa private ibalhin sa public ang ilang mga anak. Manghinaot ta nga makasabot niini ang mga hingtungdan nga mga bata. Di man sab hibintahaan ang uban natong publikong eskwelahan. Mapangutana man gud ninyo ang nag-una na og balhin. Sila makasulti nga maayo ang mga magtutudlo didto apil na ang korikulom. Ang di lang gyud malalis nga kamatuoran nga sa public school nagdasok ang mga tinun-an sa matag classroom. Di parehas sa private nga gamay ra ug di samok. Pero di baya tanan. Naay mga private school nga subra sab ang mga tinun-an sa matag classroom. Maayo unta ug masusi ni sa taga DepEd. BRIGADA Karong adlawa nakatutok sa Cebu City ang tibuok nasod kay kini maoy napili nga kickoff area sa Brigada Eskwela karong tuiga. Ang Ramon Duterte Memorial High School sa Barangay Guadalupe sa dakbayan sa Sugbo maoy sentro sa kalihukan. Si Dr. Elena Tayactac ang ilang principal nga akong nainterview niingon nga dako nilang dungog nga napili ang ilang eskwelahan isip kickoff area. Si DepEd Secretary Leonor Briones ug ang iyang mga Assistant ug Under Secretaries nia sab karong adlawa para sa maong kalihuka. Ang mga regional director sa DepEd sa tibuok nasod motambong sab sa kalihukan. Mao nga ayaw mo kahibulong nga sa inyong paboritong programa sa telebisyon makita live ang kalihukan karong buntag kay nia sab dinhi ang mga televisiom network sa kaulohan nag-cover ning dakong kalihukan sa natad sa edukasyon. Tungod kay nia dinhi sa Sugbo ang mga haligi sa Edukasyon sa nasod mang­hinaot ta nga ilang makita ang nagka gidlay nga kahimtang sa mga eskwelahan. Kakuwang sa classroom ug ubang pasilidad. Di lang kutob sa physical facilities labaw sa tanan ang mga training nga gikinahanglan kaayo sa mga magtutudlo pagpalambo sa ilang kahibalo pagtudlo sa mga bata.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 15, 2017.

