Skayways, BRT, ubp.

ANG problema sa trapiko usa sa mga problema sa paspas nga paglambo sa ekonomiya sa Metro Cebu. Ubang komon nga problema sa metropolitan area mao ang pagpabay sa toni-toniladang basura matag adlaw, drainage system, tinubdan sa tubig, igong enerhiya, zoning, kriminalidad ug bisan ang pagpanindot sa palibot o beautification projects. Ang kahuot sa trapiko maoy dayag tungod sa matag adlaw nga pakigbugno sa mga sumasakay ug mga motorista sa kagip-ot nang kadalanan sa karaang dakbayan busa, kini nakaagni og unang pagtagad sa nagkalainlaing local government units (LGUs) sa Metro Cebu. Mitumaw ang nagkalainlaing inisyatiba aron pagtubag sa ti­nguha nga maluagan ang trapiko sa Metro Cebu. Dunay metrowide project nga Cebu Light Rail and Transit System nga pangunahan sa CEDCO Engineers nga usa ka private engineering consultant, nagsugod na sa ilang feasibility study pinaagi sa pagsusi sa yuta nga agian sa tren. Ang dakbayan sa Sugbo nagsugod na sad sa Bus Rapid Tansit (BRT) samtang, ang dakbayan sa Mandaue buot mopatuman sa monorail system gikan sa Mandaue tali sa dakbayan sa Sugbo Usa ka consortium sa Filipino-Chinese-Canadian transportation investors ang mohimo sa pagtuon. Gani, ang Philtram Transportation Consortium Inc. nilagda og memorandum of understanding (MOU tali sa kagamhanan sa Mandaue aron paghimo og pagtuon sulod sa upat ngadto sa unom. Dalaygon ang ilang gihimo apan sa pikas bain, naghimo nga komplikado sa sitwasyon. Nag-iyahay ang matag LGUs sa pagsulbad sa trapiko ug paggama og proyekto nga problema sa tibuok Metro Cebu. Maayo nga ang giplanohan nga skyways, monorail system, BRT ug Cebu Light Rail and Transit mahiusa aron mas makahuluganon, walay mausik nga pundong salapi, ug malampuson ang hiniusang pag-ataki sa problema nga komon sa Metro Cebu.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 15, 2017.

