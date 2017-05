Editoryal: CHR mo-entra na sab kaha?

Editorial Cartoon by Ariel Itumay

KAGAHAPON gikompirmar ni Lt. Col. Joel Malig sa 47th Infantry Batallion nga nadestino sa Bohol nga ilang napatay ang usa sa nahabiling duha ka mga sakop sa Abu Sayyaf nga padayon karong nagtago-tago sa maong dapit. Ang napatay ilang giila nga si alyas Abu Asis samtang padayon pa usab nila karong gipangita ang laing usa nga si alyas Abu Ubayda kinsa nakaipsot sa ilang operation. Matod pa sa taho, nga daling milusad sa ilang operation ang mga tinugyanan sa balaod sa dihang nakadawat kinig tip nga nang-hostage ang duha sa usa ka lolo ug apo niini didto sa Kahayag, isla sa Pangangan, lungsod sa Calape. Hinuon katinuan kon unsa ang tinud-anay nga nahitabo kon giunsa pag-iskapo ni Abu Ubayda atol sa panag-engkuwentro ug giunsa usab pag-ikyas sa mga gipang-hostage gikan sa mga midagit kanila. Aduna usay laing bersiyon nga mitumaw kalabot niini. Dili kaha nga posibling maagni na usab ang Commission on Human Rights (CHR) sa pagpahigayon og imbestigasyon niini? Dili pa dugay nga ang CHR mihimo og pakisusi kalabot niadtong pagpatay usab sa dinakpan nga si Abu Saad nga giingong misuway pag-eskapo sa dihang gibalhin kini gikan sa Bohol Province ngadto sa District Jail. Apan wa pa gani maabot sa District Jail napatay kini sa mga tinugyanan sa balaod sa makaduda nga pasangil nga kini misuway sa pag-eskapo ug nangilog og armas sa nagbantay kaniya. Midayeg kita sa kaisog sa CHR sa pagpangita sa hustisya ngadto ni Abu Saad tungod sa makadudahong rason sa militar kalabot sa kamatayon niini. Pero ang makapahibulong sa kadaghanan mao nga kon pulis gani ang maigo sa pag-abuso sa ilang mga kontra, way taga CHR nga mangita og hustisya. Pila na ka mga pulis o sakop sa militar ang gipanglugo-an og liog sa mga Abu Sayyaf apan wa ta kadungog kon duna bay taga CHR nga nagpakabana.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 16, 2017.

