Espinoza: Moluag ang trapiko

LRT. Sa kongresista pa ka­­niadto si Tali­say City Mayor Eddie Gullas iyang gipropo­ner ang pagbutang og Light Rail Transit (LRT) nga mosumpay sa Talisay ug dakbayan sa Mandaue. Apan, si kanhi Cebu City mayor Mike Rama mibabag kay matud pa makababag ang LRT sa iyang panan-aw sa kalangitan. Kon wa pa mobabag si kanhi Mayor Rama dugay ra unta nga nasugdan ang pagplano sa LRT, nga adto ibabaw sa dalan moagi sa gitawag nga elevated tracks ug motadlas sa dakbayan sa Sugbo gikan sa Talisay ngadto sa Mandaue ug pabalik. Hinuon, morag maingon nato nga “blessing in disguise” ang pagbabag ni Rama sa proyekto ni kanhi Kongresista Gullas tungod kay dunay laing’ grupo sa langyaw nga mga negosyante nga miduso og proposal sa Regio­nal Development Council (RDC) nga sila ang mobutang sa LRT nga mokonekta sa mga da­pit nga nasulod sa Metro Cebu. Ang LRT proposal gikan sa grupo sa mga langyaw nga investor, nga wa pa ginganlan ni RDC Chairman Kenneth Cobonpue, gilantaw nga makahatag kasulbaran sa nagkagrabe na nga trapiko di lang sa dakbayan sa Sugbo apan lakip na ang dakbayan sa Mandaue, Talisay ug Lapu-Lapu ug lungsod sa Minglanilla, Naga, Consolacion ug Compostela. Ang giplanohan nga LRT adto moagi sa daplin sa dagat kon kabaybayonan lahi sa proposal ni kaniadto Kongresista Gullas nga anha motadlas sa tunga sa dakbayan sa Sugbo. Ang LRT project ubos sa Department of Transportation (DOTr). Sa laing bahin ang giplanohan nga Cebu Expressway, nga ubos sa Department of Pu­­­blic Works and Highways (DPWH) nga gipaningkamotan ni Presidential Assistant for the Visayas,Sec. Michael Lloyd Dino, sugdan na ang trabaho sunod tuig. Ang Cebu Expressway, nga magsugod ang pagtrabaho sa dalan maggikan sa Danao city ug mosumpay sa Naga city, motadlas sa kabukiran sa Cebu. Sa ato pa, mas dali ang trabaho kay walay mga balay o building nga maagian gawas sa mga tanum o lagutmon. Ang Cebu Expressway project gitakda nga mahoman sa tugi 2020 kon duha ka tuig sa di pa matapos ang termino ni Presidente Duterte. Mao ni nakalahi sa administrasyon ni PDu30 sa nangagi kay iya gyud gipatuman ang iyang gisaad sa panahon sa kampanya. Kon mapatuman ug mahuman ning LRT ug Cebu Expressway matubag na ang problema saa trapiko di lang sa dakbayan sa Sugbo apan lakip na ang mga silinganan nga dakbayan ug mga lungsod. Pero, bisan og daghan na ta og dalan nga maagian nga mahimo na ta nga molikay sa bagang’ trapiko sa mga dakbayan, naa gihapoy usa ka dakong apan, kini kon ang kadaghanan sa mga drayber magpabilin nga way disiplina sa pagdrayeb. Panahon na nga strikto nga ipatuman sa LTO ang balaod ug lagda sa paglukat og driver’s license

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 16, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.