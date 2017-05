Mongaya: Naglisud batok sa Abu?

NABALAKA gyud ko niining gipakitang kalisod sa atong mga kasundalohan ug kapulisan sa pagdakop niining nahabiling duha ka mga sakop sa Abu Sayyaf diha sa Bohol. Kay samtang di pa kini sila mahipos, makaingon kita nga dunay kapasikaran ang travel advisory nga giluwat ang Britanya alang sa ilang mga lunsoranon nga di kini pasuroyon ngadto sa habagatang Sugbo. Kapin na buwan ang nilabay sukad naabot kining pipila ka mga sakop sa Abu Sayyaf diha sa Bohol. Gani, giingong naalirongan pa sila sa mga militar diha sa Inabanga. Dugang pa, siyam ka mga bomba ang gihulog sa Philippine Air Forces. Sa pagkakaron, usa ka opisyal sa lalawigan sa Bohol ang namahayag nga mas maayong imbestigahon ang pag-abot sa mga terorista. Tungod niini, nakapangutana kita ngano? Ingon nana diay kasayon malutsan ang atong kasundalohan? Sa pagkakaron, kinahanglan mo-double time ang AFP ug PNP sa lalawigan sa Bohol aron makit-an kining katapusang duha ka sakop sa Abu Sayyaf. Lalim bay, mga lago ug gutom na kini sila. Apan hangtod karon wa pa gyud madakpi. Judy Ugmang adlawa, moatubang na sab si DSWD Secretary Judy Taguiwalo sa Commission on Appointments (CA) alang sa iyang kompirmasyon. Sama kang kanhi kalihim Gina Lopez sa DENR, daghan sab ang nagbabag sa kompirmasyon ni Judy kay di man kini mosugot nga gamiton sa mga magbabalaod nga impormal nga pork barrel ang pundo sa DSWD. Nidesisyon na lagi unta ang Korte Suprema batok sa pork barrel dihang niulbo ang grabing mga protesta sa panahon pa ni kanhi presidente Noynoy Aquino. Apan, nakakita man og lusot ang mga kongresista niadtong tungora. Nidiretso na man lang sila sa mga ahensiya aron makigsabotsabot. Total, ang mgas representante man sa Kongreso ang mokumpirmar sa mga kalihim. Samtang ang kanhi kalihim sa panahon sa “matuwid na daan” nisugot sa maong kasabutan tali sa mga kongresista nga nawili sa pork barrel, kining si Sec. Judy Taguiwalo wa mosugot. Saun ba sab nga walhon man kining gitudlo ni Presidente Rodrigo Duterte diha sa iyang Gabinete. Lig-on man dili mosugot nga gamiton ang pundo sa DSWD alang sa pangurakot sa mga politiko. Kon buot hunahunaon, dakong milagro kon mouyon kining mga sakop sa CA kang Taguiwalo kay nagpasabot kini nga wa silay makawkaw nga pork barrel gikan sa DSWD. Sa laing bahin, makaingon kita nga kon ma-confirm si Judy, nagpasabot lang kini nga duna gyud diay kausaban ubos sa administrasyon ni Duterte. Ang kompirmasyon ni Judy Taguiwalo kadaugan sa gubat batok sa kurapsyon. (@anol_cebu sa Twitter)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 16, 2017.

