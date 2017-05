Nalzaro: Dalaygon ang gihimo ni Despi

SAMTANG atong gisaway si disqualified Banta­yan Mayor Arthur D­espi gumikan sa iyang u­­­nang pamahayag nga dili siya mokanaog sa puwesto bisan kon aduna nay legal order ang Commission on Elections (Comelec) ug ang Korte Suprema nga i-instular ang iyang kaatbang ug petitioner, Mayor Ian Chirstopher Escario, karon ato na usab siyang daygon. Kay ngano man? Gumikan kay iyang gidawat ang kamatuoran nga wala niya mopabor ang balaod. Unya mikanaog siya sa puwesto nga walay kasamok ug kaguliyang nga nahitabo. Bisan tuod og wala siya magpakita sa iyang buhatan atol sa pag-instular ni Escario niadtong Biyernes uban sa mga opisyal sa DILG apan walay kasikas nga nahitabo. Siguro gipahimangnuan ni Despi ang iyang mga supporters nga dili na mohimo og bisan unsang kasikas o babagan ang pag-asumir ni Escario. Gani nagkanayon man siya nga "no regrets." Siguro moyuko na siya sa balaod ug midawat sa kamatuuran. Sama sa akong gika-ingon sa una natong lindog nga angay dawaton ni Despi ang kamatuuran. Masakit ug mapait man ang balaod apan mao kana ang balaod. Matod pa sa Latin: dura lex, sed lex. Ang angayan himoon ni Despi nga mangita og legal nga aksiyon kon aduna pa siya ug ang iyang mga abogado nga mabaliktad ang desisyon sa Comelec nga gi-affirm sa Korte Suprema. Ug wala nay legal remedy, aw, adto na lang siya hangad sa Hukmanan sa Langit. Yabag Dia poy Gov. Junjun Davide III nga abogado man unta pero pataka lang pod og luwat og pamahayag niining maong isyo. Dili kuno angayan untang ma-disqualified si Despi og gihatagan unta kuno og konsiderasyon sa Comelec. Kini si Junjun morag dili motuo og balaod. Gituki og maayo kining maong isyu sa Comelec ug sa Kor-te Suprema. Unsa may buot ipasabot ni Junjun nga iyang gipakaminus ang hukom sa taga Comelec ug Labaw’ng Hukmanan nga usa ka higayon niana gipanguluhan sa iyang amahan nga si kanhi chief justice Helario Davide Jr? Maayo pay naghilum lang si Junjun aning isyo kay dili unta mabisto ang iyang pagka-ignorante. (bobby@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 16, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.