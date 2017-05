Diputado: Way respeto

KATAW-ANAN ang nahimong imbestigasyon nga gihimo sa Sangguniang Panlalawigan sa Bohol kaniadtong miaging Biyernes human sa privilege speech ni Board Member Ricky Masamayor. Ang ilang tukion sa meeting sa “joint committee” mao unta ang bahin sa problema sa mga kabataan nga naglatagaw lang sa kadalanan sa siyudad. Apan lahi ang migawas nga templada. Didto na hinuon nakasentro ang ilang lantugi sa isyu sa paglambigit sa barangay kapitan sa Clarin, Bohol nga mitestigo sa paghatag sa “reward money” ngadto sa habal-habal driver. Kahinumduman nga nahimong kontrobersiyal ang paghatag sa “reward money” tungod kay misaad si Presidente Digong og P1 milyon kada ulo sa Abu Sayyaf nga madakpan o mapatay apan ang gihatag sa mitestigo kay P450,000 alang sa 4 ka mga Abu Sayyaf nga napatay. * * * Giayo-ayo og sukit sukit ang barangay kapitan sa mga sakop sa Bohol SP og maila sa tuno sa ilang pangutana nga wa sila malipay nga mipirma ang kapitan sa suwat sa habal-habal driver nga nagtug-an kon pila lang ang iyang nadawat. Sama sa nag-cross examine og testigo sa korte ang usa ka bokal ug sama sa nakalimot siya nga igo lang sila miimbitar sa kapitan ug angayan lang nga ilang respetohan kini. Gusto niya ipagawas nga namolitika lang ang kapitan sa isyu. * * * Sa gipakita sa naasoyng bokal nga klaro kaayo nga gibugal-bugalan lang ang kapitan, di ikatingala nga wa nay ganahan pa nga moatender sa imbestigasyon sa Bohol SP. Ug dili pakauwawan, insultuhon o lisod-lisuron nga morag nag-imbestigar og usa ka kriminal * * * Segun sa suwat nga pinirmahan sa habal-habal driver nga gihatagan lang siya og P450,000 sa kagamhanang probinsiyal sa Bohol imbes nga P4 milyon unta. Sukwahi kini sa gisaad nga P1 milyon kada ulo sa Abu Sayyaf nga madakpan o mapatay. * * * Adunay balita karon nga usa ka pari sa usa ka parokya sa interior nga bahin sa Bohol ang nalambigit sa usa ka dako-dakong opisyal sa lalawigan nga usa ka minyo. Lisod sabton ang hinungdan sa kalambigitan sa babaye nga minyo. Sa nahibaw-an, duna nay lima ka mga dagkong opisyal ang nalambigit sa babaye. Silang lima dunay hiyas nga modugok ang mga kababayen-an sanglit hitsuraan silang lima. Apan ang pari, susmaryusep. Medyo edad-edaran na sab ang pari. Tungod niini, nakasulti ang usa sa mga nahibawo, “ah, wa may pili-pili.” * * * Bisan kon medyo hingkod ang pangedaron sa babaye nga opisyal sa kagamhanang probinsiyal, aduna pa gihapon siyay kaanyag nga nagpabilin. Ang iyang mala-anghel nga nawong ug matam-is nga pahiyom nagtago sa usa ka kinaiya nga mahiligon diay siya sa tago-tago nga kalipay. Sa kinaraan pa, daw di makabuak og baso ang porma. Apan sa tinuod, dako diay nga manyakis. * * * Unsa kahay buhaton sa US kon modayon ang kagamhanan sa Pilipinas pagpamalit og mga armas sa gubat didto sa China ug Russia? Matod sa Presidente, lisod ipalit og armas sa US sanglit daghang mga kondisyon ang pagpalit og armas didto. Gawas pa niini, gibatikos sa pipila ka mga Senador sa US ang gitawag og extrajudicial killings dinhi sa nasod ug maoy hinungdan nga di sila gusto baligyaan og armas sa gubat ang kagamhanan ni President Digong. Apan gibaliwala lang kini sa Presidente. Samtang anaa ang Russia ug China, di magproblema ang Presidente sa armas panggubat. Dunay libre nga mga armas gikan sa China, duna pay gidugang nga “soft loan.” Nagplano sab si Presidente Digong nga mopalit og “drones” sa Israel. Sa usa ka nasod nga kapitalismo sama sa US, usik ang mga dolyares nga ipalit og armas kon maadto pa sa lain. * * * Dunay meeting nga pagahimuon karong Mayo 23 didto sa House of Representatives. Gusto nga makigkita ang mga kongresista sa Central Visayas sa mga tinugyanan sa DA. Daghan ang nagtuo nga mga proyekto sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito ang tukion sa meeting.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 17, 2017.

