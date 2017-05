Editoryal: Wala nay ASG sa Bohol?

Editorial Cartoon by John Gilbert Manantan

MAKAGINHAWA na ang taga Bohol, labi na ang dapit sa amihanang-kasadpan sa lalawigan, human sa kamatayon sa duha ka nahibiling mga miyembro sa Abu Sayyaf Group (ASG), gikan sa pito ka mga sakop sa teroristang grupo nga nagkota sa lungsod sa Inabangga. Unang namatay niadtong Lunes sa alas 12:00 pasado sa udto si Abu Ubayda ug pagkasunod adlaw, Martes, sa alas 5:35 sa hapon, napatay sa ikaduhang engkwentro si Abu Asis, gibanabana nga 200 metros gikan sa dapit diin nahitabo ang unang engkwentro sa isla sa Pangangan, lungsod sa Calape. Ubang sakop sa ASG namatay sa nahiunang engkwentro sa Ina­bangga ug lungsod sa Clarin, nga naglakip sa lokal nga molupyo nga nagdala sa grupo sa Bohol aron paglusad unta sa ilang linuog nga operasyon. Kompiyansa na ba kita? Dili. Kinahanglan nga mas higpitan pa ang pagkamabinantayon ug mas pahugtan ang maayong kooperasyon tali sa mga sibilyan ug awtoridad nga napamatud-an nga malampuson sa miaging paggukod sa dautang elemento sa katilingban. Samtang, tataw sa miaging pangitabo nga dili molampos ang kalihokan sa dautang grupo ug dali masikop kon walay base o masa nga nagsuporta sa dapit. Mosumbalik kanila ang dautang plano sama sa nahitabo sa mga sakop sa ASG nga buot unta nga motigaw sa malinawong dapti sa mga Bol-anon. Atong pahalipay sa nagkalainlaing units sa awtoridad sa Bohol ug mga sibilyan sa panagtambayayong sa paggukod sa ASG. Wala kita masayod kon dunay nagdagan sa utok sa ilang mga kaubang terorista sa habagatang suok nga bahin sa Mindanao apan, ang atong makanunayong kaigmat ug kooperasyon sa tanang sektor sa katilingban nga mahigugmaon sa kalinaw magsanta sa ilang paglusad sa terorismo. Mag-ampo kita sa Labawng Makagagahom, Señor Sto. Niño, nga bantayan kanunaya ug malikay sa tino nga kadautan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 17, 2017.

