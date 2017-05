Lariosa: Tahuron ang soberanyang katungod?

MAKALIBOG. Human ang 43 ka mga nasod nga sakop sa United Nations Human Rights Council (UNHRC) mingperma'g reso­lusyon pag-awhag sa Pilipinas pag-imbestigar sa extrajudicial killings sa nasod, mipagawas dayon ang China sa iyang gitindugan. Kini mao ang pagtahod kuno sa soberanyang katungod sa Pilipinas paglimpyo sa suliran sa drugas sa nasod. Mipagawas sad ang Russia ug Venezuela sa mao gihapong gitindugan paglaban kang Duterte. Uyon ko sa ilang gihimo kay makatarunganon, apan di sa China kay siya mismo nasungag sa iyang gisulti ning iyang pagpangilog sa Scarborough Shoal ug mga dapit sa Spratley nga ato. Gani, gilig-on sa HagueTribunal ang atong soberanyang katungod (sovereignity right) apan gisalikway ug wa tuhoi sa China. Tungod sa lobby sa China wa mahisgusti sa 30th ASEAN Summit. “Binuang, bisan strong statement lang sa atong claim nga kita maoy tag-iya, wa!” husto nga singgaak sa akong amigo nga napikal sa nahitabo. Husto siya kay gipakita nga puwerte natong hadluka sa China. Husto ning pagpamisita ni Digong sa Cambodia, Hongkong ug Vietnam kay pagpalapad sa atong ekonomikanhong kadugtongan. Apan ang dakong tuyo mao ang pagtambong sa One Belt, One Road Forum sa China. Dinhi hisgutan ang katuyoan sa panagdugtong (connectivity) ug panagtambayayong (cooperation) sa tibuok Asia ug Uropa. Unsay sekretong tumong sa China niini? Danihon tingali ang Asia ug Uropa (Europe) ning agresibong pagpangangkon nila. Morag mahitabo pagbalik ang kasaysayan (history repeats itself) panahon sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan (World War 11). Ang Japan nagpasiatab sa ilang Asia for Asians ug Asia Economic Prosperity Sphere for Asians. Ang tuyo diay mao ang pagkuha sa tibuok Asia pagpalapad sa ilang patigayon human nikunhod sa America (Estados unidos) tungod sa economic depression niini nga nahitabo niadtong higayuna. Ang China karon mao ang Japan niadto sa military power. Anhi masukod ang tinuod nga Filipino.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 17, 2017.

