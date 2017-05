Lonzon: Napatay na tanan

PAKPAK tang tanan tu­ngod sa kalampusan sa kasundaluhan sa pagpuhag sa tanang mga sakop sa Abu Sayyaf nga misud sa lalawigan sa Bohol. Mao nga miingon ang kadagkoan sa kasundaluhan nga Abu Sayyaf-free na ang Bohol human napatay sa miaging adlaw ang duha ka nahabiling sakop sa ASG nga misuway unta sa pagpang-hostage. Ang kalampusan sa mga tinugyanan sa balaod pagpulbos sa ASG tungod sa kaisog sa mga Bol-anon sa pag tabang aron mahibalik ang kalinaw sa Bohol. O tungod sa reward money? Tiaw moy ang mga sibilyan nga taga Bohol misuway man sab diay sa pag pangita sa nahabiling sakop niini sa wa pa mapatay ang nahabiling duha ka buok. Sa ato pa, kon wa malambi­git ang kuwarta, di milihok ang mga Bol-anon sa pagpangita sa mga sakop sa Abu Sayyaf kon asa nagtago? Abu Sayyaf, NPA Maayo sab tingali ilakip ni President Duterte ang paghatag og reward money ngadto sa mga sibilyan kon makatudlo asa tago ang mga sakop sa New People's Army ( NPA). Kon wa ko masayop, gikonsiderar man sila nga mga tero­rista. Kon imong sabton ang NPA ug Abu Sayyaf way kala­inan kay pareho ra hulga sa kahusay ug kalinaw. Ang problema nato sa Presidente gipangga man hinuon ang mga komunista. Gipangbuhian ang mga dagkong opisyal sa CPP/NPA samtang ang kasundaluhan nagpabiling napriso kay gipasanginlan nga nakapatay ug nakalapas sa tawhanong katungod. Tan-awa ang kahimtang ni General Jovito Palparan, nagpabiling anaa sa prisuhan tungod sa kasong pagpatay sa mga aktibista apan kumunista. Kon imong sabton bug-at sa kasingkasing sa Presidente ang NPA nga daghan nang gipamatay nga mga sakop sa kasundaluhan, kapulisan naglakip na sa mga sibilyan. Klaro man? Nakabantay mo nga ang gihimong pagpaduol ni Duterte ngadto sa mga sundawo sa u­­­na pa gani nga mga adlaw sa paglingkod isip presidente usa lang ka pag-ulog- ulog? Di ba kaha sa kahadlok nga kudetahon kay mas duol ang kasingkasing niini ngadto sa mga walhon kon dina magka dima-o ang pagda sa manubela sa Pilipinas niini? Reward money Para nako, bation sab unta og kauwaw ang kadagkoan sa militar sa isyu sa reward money nga wa ihatag ang tibuok usa ka milyon ka pesos nga naghatag ug impormasyon sa gitagoan sa Abu Sayyaf. Unsa man gibahin sa mga dagko sa militar ug kapulisan ang kuwarta? Rason lang nga dunay mga tawo nga naka hatag sab kanila og intelligence report. Mao nga angayang bahinan ug unya adto ra mapunta sa mga dagko. Kauwaw sab ana oi! (ef­ren_lonzon@yahoo.com/ 09427930111)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 17, 2017.

