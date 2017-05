Editoryal: DepEd maayo lang sa sulti

Editorial Cartoon by Ariel Itumay

MITUMAW na usab og balik kining isyu kalabot niining pagpahigayon og drug test ngadto sa tanang mga magtutudlo sa publikong tulonghaan. Kini human gipusil-patay ang usa ka public high school teacher sa lungsod sa Carmen nga taga barangay Guinsay, dakbayan sa Danao niadtong Dominggo. Si Jerry Durano Puno, 43, igo lang nagpahayahay gawas sa ilang balay, ang gisabyan sa duha ka mga wailhing mamumuno ug mipusil kaniya sa makadaghang higayon nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Pero ang dugang makasurprisa sa maong hitabo mao ang pagbutyag ni Danao City Police Chief Gerard Ace Pelare nga kini diay si Puno anaa sa ilang listahan sa mga drug pusher nga ilang gimonitor. Busa wa nila isalikway nga ang pagpatay niini adunay kalambigitan sa iyang pagpamaligya sa gidiling drugas. Dili ni unang higayon nga adunay maestro sa publikong eskuwelahan ang nalambigit sa gidiling drugas. Niadtong Mayo 26 sa niaging tuig, ang mga tinugyanan sa balaod nakadakop og usa ka teacher-in-charge nga naaktohan nga nagsuyop og shabu sulod sa drug den sa lungsod sa Badian. Sa mao gihapong buwan, laing 14 ang nasikop atol sa buy bust operation sa Barangay Sambag 1, Cebu apan usa niini usa ka public school teacher sa Barili. Didto usab sa Loboc, Bohol, duna usay nasikop nga public school teacher nga namaligya og shabu. Kini maoy pipila lang sa daghan pang mga panghitabo nga atong nahisgutan. Ug sa matag higayon nga motumaw na gani ning ingon aning hitabo, mosunod dayon sa pag-ingon ang taga Department og Education nga ilang ipaubos sa drug tests ang mga maestro. Pero hangtod karon wa pa gyud intawon na nila mahimo. Maayo man lang ni sila sa publisidad. Hinaot nga ila na unta ning mapatuman karong tuiga.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 18, 2017.

