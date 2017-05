Nalzaro: Leksiyon sa Abu experience

CLEAR o luwas na kuno ang lalawigan sa Bohol sa presensiya sa mga sakop sa Abu Sayyaf Group (ASG) human mapatay sa mga awtoridad ang nahibiling duha ka sakop niini didto sa isla sa Pangangan, Calape niadtong miaging adlaw. Pero ang kalambuan, nagbilin og daghang mga pangutana kaysa tubag. Pila man ka sakop sa ASG ang miabot ug midunggo sa Barangay Napo, Inabanga niadtong Abril 10? Unang mitumaw ang version nga 11 ka ASG members ang miabot apil na ang ilang Boholano guide nga si Joselito Melloria. Kon 11 man silang ta­nan, aduna pay usa ang nahibilin kay 10 rra man ang napatay. Gikataho nga tulo ka ASG members apil na ang ilang sub-commander nga si Abu Rami ang napatay sa Inabanga encounter. Ilang giapil og ihap ang mga edad-edaran nga magtiayon. Apan nakoriher kini. So, tulo ra gyud. Unya upat ang napatay sa Clarin encounter apil na si Milloria. Dayon nadakpan ug "gipatay" usab si Saad Samad Kiram. Walo na. Ug dayon niadtong miaging adlaw sila si Abu Asis ug Abu Ubayda ang napatay. Kon atong sumadahon, 10 ra tanan. Kon 11 sila, naa pay usa nahibilin. Ambot unsa-on ni pag-esplikar sa mga awtoridad. Basin moingon sila nga 10 ra diay sila tanan. Pagka-way klaro ani. Leksiyon Unsa may leksiyon nga nakuha niadtong nahitabong kaguliyang sa lalawigan sa Bohol? Una, kinahanglan dili mokompiyansa ang atong mga awtoridad batok niining mga dautang elemento. Pahugtan ang siguridad. Ang nahitabo god kon nganong nakasulod ang ASG sa Bohol, gibaliwala lang ang intelligence report sa Estados Unidos. Nagmika ang atong mga awtoridad. Busa kanunay gyud tang magbinantayon. Unya, gikinahangan i-review sa militar ug kapulisan ang ilang mga taktika labi pa sa intelligence gathering ug monitoring kon diin sila napakyas. Unsay ilang sayop labi pa niadtong engkuwentro sa Inabanga. Sa kadaghan sa mga sakop sa militar ug kapulisan back up pa ug air asset, nganong naka-eskapo pa gyud ang mga ASG members. (bobby@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 18, 2017.

