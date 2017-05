Niñal: Mada rag smile

DI mawagtang ang problema sa pamil­ya. Bisan man gani sila nga adunahan kaayo, usa ka dosena ang awto, aduna may problemang giatubang, kita na ba kaha nga bisag pang-notebook sa mga bata maglisod tag pangita.

Ug labot pa, di ra man gud kabahin sa kwarta kanu­nay ang problema. Ang uban pro­­blema sa gugma, sa kaminyoon, sa mga paryen­teng hilabtanon, sa mga anak nga badlongon ug uban pa. Ang uban naproblema pa gani sa ilang nawong. Matod pa sa karaang pasiaw sa iningles, “It’s hard to face a problem if the problem is your face.”

Atong una di ko ganahan manamin kay maguol ko magtan-aw sa akong nawong. Bi­sag bag-o kong ligo, bag-ong pa­nudlay, di gihapon cute. I­­ngon ko lisoda kon mao ni magpirmi. Nakakita kog solus­yon, matag panamin nako, mo­ingon ko sa kaugalingon, “Relax, samin ra ni, gwapo ka sa personal.”

Seryoso ang pagbuhig pamilya, apan wa ni nagpasabot nga di na lang pud ka mokatawa. Diay koy tweets mahitu­ngod sa mga ginagmayng hi­tabo sa akong pamilya nga na­lingaw ko. Hinaot mali­ngaw sab mo.

Pag-abot nako sa balay after work, gisugat ko sa mga bata.

6YO: Tay, gamay na ayo ako pajama.

3YO: Tay, ako pajama dako ayo.

ME: Ay sus nagkabaylo ra mo.

WIFE: (Reads news) Kumusta na man diay ning Inayawan sanitary landfill?

ME: Hibawo ko asa ni padung, makig-date ka nako didto then you’ll dump me.

ME: Kamahal ba aning mga libro nimo, bantay di ka mo-read ani ha.

6YO: (Gisapot) No read!

ME: Ipakaon ko ni nimo.

6YO: No eat pud!

[While driving]

WIFE: Empty na ang gas.

ME: Ok ra na, we all feel empty usahay.

5YO: Tay, why is the sky blue?

ME: Because molecules in the air... ahm... scatter blue light... ahm... the sky is blue because it’s sad.