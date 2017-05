Barrita: Way text, tawag kon nag-drive

NI-EPEKTO sugod kagahapon ang Republic Act 10913, ang Anti-Distracted Driving Act, nga nagdili sa paggamit sa bisan unsang communication device sa usa ka cellular phone ug entertainment and computing gadget samtang nagmaneho sa usa ka sakyanan. Ang si bisan kinsang molapas niini mahimong sikupon ug taralon sa hukmanan. Ang silot mao ang multa nga P5,000 alang sa first offense, P10,000 sa second offense ug P15,000 sa third offense, lakip na sa tulo ka buwan nga pagsuspenso sa driver’s license. Kadtong molapas na sa katulo, rebukahon na ang driver’s license pun-an pa sa multa nga P20,000. Ang mga operator sa public utility vehicles (PUVs) sama sa taxi, jeepney ug bus manubag sa kalapasan nga nahimo sa ilang mga driver. ● ● ● Ang RA 10913 naglakip sa tanang mga pribado ug pangpublikong mga sakyanan. Apil pa gani ang makinaryang pag-agrikultura, construction equipment ug ubang mga sak­yanan, bisikleta, pedicabs, trolley, “habal-habal,” “kuliglig,” wagons, carriages ug kariton. Way makalusot ning maong balaod. Apil ang tanan, bisan kadtong mga sakyanan nga human-powered, gipadagan sa tawo sama sa trisikad. Apil pa gani kadtong giguyod sa hayop sama sa tartanilya ug balsa, basta ang maong mga sakyanan gipadagan sa highway o sa kadalanan. Makabentaha hinuon ang mga kutsero nga masakpan nga maggamit og cellphone kay wa man silay driver’s license nga mahimong rebukahon. ● ● ● Gitumong ang maong balaod aron kamenusan ang mga kaso sa aksidente sa kadalanan nga mosangpot sa kadaot sa kalawasan ug kabtangan. Mao na nga samtang nag-drive, di na mahimong motawag og motubag sa tawag sa cellphone, mo-text o mobasa sa text, mogamit og calculator, mobasag e-book o mogamit sa internet.



Apan gitugotan ang hands-free nga paggamit sa cellphone ug sa ubang mga gadget. Ang mahinungdanon mao nga di kini makaali sa line of sight, sa panan-aw sa driver. Dugang kining multa nga bayranan sa mga driver ingon man sa mga operator sa mga PUVs. Apan ang mahinungdanon nga mahimong luwas ang atong kadalanan. Maayo sab untang badlungon kanang mag-text samtang naglakaw kay kuyaw sab nga maligsan. Labing menos madusmo sa poste sa Veco.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 19, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.