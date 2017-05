Editoryal: Kon way suporta

Editorial Cartoon by John Gilbert Manantan

DIHANG nag-angat pa ang pagpatuman sa National Helmet Law, daghan ang mikisi-kisi labina kay nagkinahanglan og sticker sa Department of Trade and Industry (DTI) aron tukma ang kalidad sa helmet ang isul-ob. Gikinahanglan nga mopalit pa og helmet nga dunay DTI sticker. Daghan usab ang mga pasahero sa habalhabal nga nangreklamo kay makasul-ob sila og helmet nga bisan kinsa lang ang mogamit. Sa sinugdan, estrikto kining gipatuman, labina sa Land Transportation Office (LTO) nga nagsige og panakop sa mga malapason. Hangtod nga ang publiko napugos sa pagtuman sa balaud. Paglabay sa pipila ka buwan, nagkahinay ang pagpatuman niini,labina kay dunay mga local government unit (LGU) nga wa mosuporta. Karon nia na sab ang pagpatuman sa Anti Distracted Driving Act. Dunay mga tag-iya og sakyanan nga nabalaka kay dunay mga device nga naa sa ilang dashboard o atubangan nga gibutang nang daan nga kalapasan. Target usab niini kadtong mag-text o magtubag og tawag samtang magmaneho. Sama sa helmet law, ang tumong nianing mao nga mga balaud mao ang kaluwasan sa matag tawo sa karsada. Gipalabang kini aron malikayan ang mga aksidente nga moresulta sa pagkaangol o kamatayon. Apan mag-unsa man ang mga balaud kon ang lokal nga mga kagamhanan nga makatabang unta sa pagpatuman di mosuporta? Sama sa helmet law, diin kagasaran sa mga traffic enforcer igo lang motan-aw sa mga nagmotor nga way helmet. Kon ang LTO lang ang mopatuman sa balaud, di kuwang ra kini. Nagkinahanglan kini og suporta sa lokal nga mga kagamhanan. Kon wa, kini way kapuslanan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 19, 2017.

