Nalzaro: Mga gidili samtang mag-drive

GISUGDAN kagahapon ang pagpatuman sa Republic Act No. 10913 kun Anti-Distracted Driving Act of 2016. Kabahin kini sa pagdili paggamit og cellular phone ug ubang mobile gadgets samtang magmaniho. Gitumong kini aron kaminusan ang aksidente sa kadalanan mugna sa pagkalinga o pagka-distract sa pagmaniho. Apan sa wala pa kini mahimong nasudnong balaod, una na kitang mipatuman niini dinhi sa Sugbo pinaagi sa ordinansa nga gipangamahanan ni konsehal ug karon Vice Mayor Edgardo Labella. Ambot og aduna bay nadakpan ug namultahan sa maong ordinansa kay sa akong tan-aw nga lisod ipatuma labi pa sa mga private cars nga heavily tinted. Pero karon balaod na kini sa tibuok nasud human mapasar sa Kongreso, nagtangag kini og multa, ma-administratiba o kriminal. Kon administratiba, multa lang. Kon kriminal priso ang masupakon sa balaod. Apan sa akong pagbasa ning maong balaod, multa ra ang ipahamtang sa mga malapason. Singko mil sa unang offense, P10 mil sa ikaduha ug P15 mil sa ikatulo ug tulo ka buwan nga suspension sa driver’s license. Ika-upat P20 mil ug revocation na sa driver’s license. Alang sa mga public utility vehicles apilon og multa ang operators. Mao ni pait kay bisan ang mga walay derektamente nga kalambigitan apilon og multa. Busa kamong operators pahimangno-i kanunay kanang inyong drivers aron dili mo apil kasekwati. Ang Land Transportation Office (LTO) mao ang lead agency nga mopatuman ug puwede nilang ma-deputize ang kapulisan ug mga local government units pinaagi sa ilang tagsa-tagsa mga traffic department. Ang akong gikabalak-an ug gikahadlukan nga sakyan kining maong balaod sa kurakot nga mga ahente sa gobiyerno nga tahasan sa pag-implementar. Kanang dakpon lang ka ug tumo-tumoan. Pila ray pagpara sa mga karaho sa mga motorista unya tumo-tumoan nga naggamit og cellphone samtang nagmaniho. Pero adunay exemption sa emergency cases lang. Sama sa pagtawag og ambulansiya, police, bombero ug hospital. (bobby@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 19, 2017.

