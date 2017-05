Rabacal: Napoles testigo sa gobiyerno?

ANG giilang mastermind sa multibillion-peso pork barrel scam nga si Janet Lim Napoles buot himuong state witness kun testigo sa gobiyerno batok sa mga kongresista, senador ug ubang empliyado sa gobiyerno nga mibulsa sa ilang priority development assistance fund (PDAF) kun pork barrel. Si Ombudsman Conchita Carpio-Morales ug ubang mga kaatbang sa administrasyon dakung supak niini. Ang ilang basihanan kay si Napoles dili mao ang “least guilty” kun labing minus og sala sa maong anomalusong mga transaksiyon. Apan si Justice Secretary Vitaliano Aguirre III mibarug nga ang usa ka tawo dili kinahanglang “least guilty” apan kinahanglang dili “most guilty” sa mga sinumbong. Kon mao kini kinahanglang ipresentar ni Sec. Aguirre ang “most guilty” kon maoy tinuod nga mastermind niining pork barrel scam ngadto sa Sandiganbayan nga maoy mohusay niining maong kaso. Anaa ra unya sa maong korte ang paghukom kon kwalipikado ba o dili nga himuong state witness si Napoles. Kon himuong state witness si Napoles, gipaabot nga iyang ibutyag ang tanang nalambigit sa maong anomaliya dili lamang ang pipila nga kaatbang ni kanhi Presidente Noynoy Aquino. Wa man gani ihinayon sa pagpasaka sa Ombudsman ang ikatulong listahan sa mga tawo nga giila sa National Bureau of Investigation (NBI) ug gihatag na ni kanhi Justice Secretary Leila de Lima kang Presidente Aquino tungod lang kay naapil ang iyang suod nga higala nga si Joel Villanueva nga kaniadto TESDA chief, karon senador na. Ako raba nagtuo nga hapit tanang mga kongresista ug senador niadtong panahuna nakakupit gayud sa ilang pork barrel. Mosaka hinuon ang kilay sa katawhan ug magduda nga mao diay nga gitabangan si Napoles sa Duterte adminis­tration aron himuon siyang state witness. Ako kunong pangutan-on ang nagsunod ning akong lindog kon unsa ang ilang baruganan? Alerto batok Abu Sayyaf Napatay na kuno ang 11 ka mga Abu Sayyaf members didto sa Bohol. Bisan pa niini nagpabilin gihapong high alert ang atong kapolisan. Mao raba gayud kadto ang mga teroristang nakasud sa Bohol? Wa bay laing mga sakop sa Abu Sayyaf nga ania dinhi sa Sugbo? Kinahanglang magbantay kita kay naa rabay tabit-tabi nga may presensiya sa maong grupo sa southern Cebu. Wa sad ta masayud kon aduna nabay nahaylo ang maong grupo dinhi sa atong dapit sama kang anhing Joselito Melloria. Samtang nagpasalamat kita sa gipahibawo sa militar ug kapulisan nga libre na ang lalawigan sa Bohol sa Abu Sayyaf group. Ako uyon sa gihimong high alert sa PNP. Hinaut pa usab nga mohimo na og kwentada ang atong military kon pila gayud ug si kinsa, bisan alias lang, ang nakadawat sa ganting salapi nga gitanyag ni Presidente Duterte nga minilyon ug sa gikan usa ka negosyante nga tag P100,000 matag ulo sa makatudlo aron madakop ug mapatay ang mga Abu Sayyaf (msr1144@yahoo.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 19, 2017.

