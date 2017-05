Editoryal: Napoles ma-star witness?

Editorial Cartoon by Ariel Itumay

DAGHANG kilay ang miisa niining tinguha ni Secretary Vitaliano Aguirre II nga himuong state witness ang nailang rayna sa pork barrel scam nga si Janet Lim Napoles. Kini human si Napoles mipasalig nga iyang hinganlan ang mga top officials sa niaging administrasyon nga nalambigit sa kontrobersiyal nga P10-billion nga pundo sa gobiyerno. Kon mahinayon nga si Napoles mamahimong state witness hayan makagawas na unya siya gikan sa bilanggoan ug kay lagi andam man motestigo pabor sa gobiyerno, gipasaligan usab siya sa DOJ nga mapailawom sa witness protection program. Tungod sa maong pamahayag ni Aguirre, miangal si Ombudsman Conchita Carpio Morales ug mipadayag nga way hurisdiksyon ang buhatan sa DOJ ug bugtong ang Ombudsman lang ang dunay gahom sa paghukom kon mahimo bang state witness si Napoles. Taliwala ning panagbikil, daw nahimutang sa alanganin nga sitwasyon si Aguirre human nga si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang mipabuhagay sa iyang panahom ug nagkanayon nga ang Ombudsman maoy adunay katungod kon angayan ba o dili nga mahimong state witness si Napoles. So kon atong hatagan og gibug-aton ang pamahayag ni Panelo, lisod nga matinuod ang tinguha ni Aguirre kay nagpangagot man si Morales nga ila gyud kining babagan – unless og dunay makapausab sa hunahuna sa nauwahi. Sa pagkatinuod lang, dunay mga nindot nga inpormasyon nga posibling mahagdaw ang publiko ug kon mahinayon nga mamahimong star witness si Napoles. Hayag ang posibilidad nga adunay mga pangalan nga ipangyagyag si Napoles nga mas labaw pa sa mga congressman ug mga senador ang nalambigit ug maoy hugot nga nagpaluyo sa pork barrel scam. Kini maoy nindot ug makapaikag nga ipahibawo sa publiko.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 20, 2017.

