Nadela: Brigada Eskwela 2017

UNANG adlaw sa Brigada Eskwela karong tuiga sa Sapangdako Elementary School sa dakbayan sa Sugbo ko napadpad. Dul-an na sa upat ka tuig nga sila nag-okopar sa Barangay Hall human nga gimandoan sa pagpa biya sa ilang eskwelahan nga nahimutang daplin sa sapa. Giingon nga danger zone ang maong dapit. Didto akong nasayran nga ang Grade 4, 5 ug 6 mobalik na sa ilang karaang eskwelahan. Ang rason kay kulang ang mga classroom. Ang unang nakit-an nga paagi pagsulbad sa maong problema mao ang pagpabalhin sa maong nfa tinun-an sa Guadalupe Elementary School. Hugot kining gisupak sa mga ginikanan. Matod nila mosamot ka dako ang gasto kay kinahanglan naman nga mamilete ang ilang mga anak matag adlaw. Pero ang taga Cebu City DepEd sa gihimo nako nga follow up ni-asoy nga di pa final nga mobalik sa karaan nilang eskwelahan ang mga bata o adto sa Guadalupe mobalhin ug eskwela. Matod ni Dr. Danny Gudelosao duna pa’y mga kunsultasyon nga pagahimoon labot ning maong isyu. Basin may desisyon na kini maoy atong sutaon sa DepEd Cebu City. Nalimpyohan na ra ba ang karaang eskwelahan. Ang kulang nalang mao ang mga lingkoranan, lamisa ug pagpintura sa mga classrooms. Pero sa tinud-anay lang looy gyud kaayo ang ka­him­tang sa mga bata sud sa barangay hall. Hilabihan ka apiki. Gagmay ang classroom ug apiki ang hagdanan. Gawas niini na limita­han sab ang gimbuhaton sa mga nag-okopar sa barangay hall. Diha man ko pagpamalhin nila abi nako ug taas ray duha ka tuig duna na’y matukod nga bag-ong eskwelahan ilis sa ilang giingon nga peligro sa baha. Pero mag-upat ka tuig nalang wa pa may nahitabo. Oplan Human sa Brigada Eskwela mosunod ang Oplan Balik Eskwela. Ang mga polis na sab ang mangulo pagsiguro nga hapsay ang pagbukas sa klase. Di lang sa elementarya ug high school apil na ang kolihiyo. Gawas sa adlawan ang panahon sa kagabhion akong sugyot nga mas pahugtan pa ang police visibility panahon sa gabii. Ang random check point gikinahanglan kaayo. Diha sa mga kolihiyo mga pulis di na magpaabot nga dunay magpa blotter kay gitulis o gikuotan samtang nagpadung nga magpa-enrol. Karon palang maniid na ang mga pulis sa mga kiriwan nga nagpahipi duol sa mga eskwelahan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 20, 2017.

