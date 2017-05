Diola: Palaban

BAG-O palang ko nagka-istorya sa usa ka inahan kansang banay nagpuyo na karon didto sa New Zealand. Usa sa iyang mga anak nga babaye, si Denise, nurse sa usa ka hospital. Abilidaran ang bata ug, tungod niini, gihatagan siyag usa ka responsabilidad nga medyo sayosayo pa. Naglisod og dawat ang iyang “head nurse” ug gipalisodlisuran siya pinaagi sa pagdaot kaniya, pagpadungogdungog, ug pagbutangbutang kaniya. Maayo na lang, aduna siyay manlalaban: ang iyang banay, ilabina ang iyang inahan. “Bullying” ang nasinati sa da­ga. Matag eskuwelahan pu­ro­han adunay bully ug, sa nakita nato, sa mga lugar trabaho­anan. Kon wa ko masayop, ang maong pulong gikan sa “bull” kun baka nga lake. Ilabina kon may sungay kini, kining ma­na­­napa mogamit sa iyang ku­sog batok sa ubang baka ug ta­wo. Mo­pakita gyod siya nga la­baw siya sa uban sa paagi nga naka­minos o way pagtahod sa uban. Ang “bullying” kuno usa ka wapangitaa nga agresibong kinaiya nga milakip sa paggamit og gahom batok sa uban. Ang maong kinaiya gisubli latas sa panahon. Molangkob ang “bullying” sa mga aksyon sama sa pagpanghulga, pagpanabi og bakak, pag-atake sa pulong ug sa buhat, ug pagsalikway sa pundok. May langitnong Manlalaban kita. Gihisgotan kini sa ebanghelyo ni Juan batok sa “bullying” sa kalibotan. Apan kining Manlalaban – ang Espirito Santo – dili lamang batok sa kalibotan kondili makigduyog kanatong mga tumutuo ilabina sa panahon nga nagkalisodlisod ta, sa panahon nga kita tentalon. Pinaagi sa maong Manlalaban dili kita ilo sa kalibotan kay wa ta mag-inusara. Diha sa mga Buhat sa mga Apostol, miadto si Felipe sa Samaria ug gisangyaw niya ang maayong balita. Daghan ang nangatandog sa gisangyaw. Aron makompleto ang ilang pagkalakip sa Kristohanong katilingban, miadto si Pedro ug si Juan kanila. Gi-ampoan sa duha ang taga Samaria ug nadawat nila ang Espirito Santo, ang Manlalaban. Pinaagi sa Manlalaban mahimo kitang “kanunay andam mohatag og katin-awan ngadto kang bisan kinsa nga mangutana kaninyo sa rason sa inyong paglaom, apan himoa kini nga inubanan sa kalumo ug balaan nga pagtahod…” Pulong kini ni San Pedro sa iyang unang sulat. Kinahanglan nato ang Manlalaban. Dili lalim ang pagpuyo sa usa ka Kristohanon sa kalibotan kay dili kita mohaom sa mga panghunahuna niini. Ang pagtulon-ang Kristohanon mo-untol sa kalibotan, sama sa pagtahod sa balor sa tawo, pag­panalipod sa kinabuhi sa sa­bakan ug sa mga walay gahom, ug uban pa. Ipakita sa Man­lalaban nga sayop ang pang­hunahuna sa kalibotan. May mga panahon nga ma­luya ta, mawad-an tag umoy. Niining yugtoa gikinahanglan ta ang Espirito Santo nga modasig ug motudlo kanato. Wala gyod kita mag-inusara bisan pag gibiyaan ta sa tanang tawhanong tabang. Magpalaban ta sa Espirito Santo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 21, 2017.

