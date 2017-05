Kasulbaran

SA tigom sa Mega Cebu niadtong Biyernes, gituki sa mga opisyal sa pribado ug publikong sektor ang kabahin sa mass transport- light rail transit, monorail ug uban pa. Sa administrasyon karon usab ni Presidente Rodrigo Duterte, tinguha niini nga mahuman ang mao nga mga proyekto sud sa iyang administrasyon. Sa ato pa, makapaabot ang mga Sugboanon nga duna nay mass transport nga molagbas sa Metro Cebu, gikan sa San Fernando ngadto sa Danao City. Duna na say Bus Rapid Transit System (BRT) sa Cebu City. Di na angay pang debatehan kon unsa nga matang sa mass transport system ang ibutang dinhi tungod kay wa may laing paagi nga makasulbad sa suliran sa trapiko, kon di kini rang mass transport. Gilauman nga mominos ang mga sakyanan sa kadalanan pinaagi niini tungod kay madasig ang mga tawo sa pagbilin sa ilang mga sakyanan kay mas paspas ang biyahe sa mass transport system. Sa advance nga mga nasod, mao kini ang ilang gihimong sulbad sa suliran sa trapiko. Bitaw, kini nga matang sa transportasyon sobra na sa dekada nga gihisgutan apan, way administrasyon nga nakahimo niini. Mag-unsa man tuod ang paninguha sa lokal nga kagamhanan kon ang nasudnong buhatan way interest sa pagtabang. Karon nga niay administrasyon nga andam nga moabag aron mobarog ang mga imprastraktura ug binilyon nga proyekto, angay nga lunggubon ang kahigayunan. Niining paagiha, ang mga Sugboanon makaginhawa na og luag sa suliran sa trapiko. Sa pagkakaron man gud, grabe ang problema. Samtang naghuot ang sakyanan sa kadalanan, maghuot usab ang imong dughan sa kasuko nga natanggong ka sud sa sakyanan. Ang nakapait kay wa kay mahimo, kon di ang pagpanghupaw na lang.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 21, 2017.

