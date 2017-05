Mongaya: MRT o LRT

WAY pili si Mayor Tomas Osmeña kon unsa may tukoron sa Metro Cebu – ma-MRT man o LRT – basta way gasto ang Syudad sa Sugbo ug maka-alibyo kini sa kahuot sa trapiko. Mao kini ang akong nasabtan sa iyang gibalikbalik nga mga pamahayag. Makapahimuot lang gyud ki­ning giingong mga kritiko kay kar­­gahan gyud dayon og pamul­tika ang maong kalambu­an. Du­na man guy KSP. Nag-apas nga maoy nganlan og hero kon mobarog na ang maong proyekto. Mao kini ang akong gihunahu­na dihang usa sa akong mga anak nangutana kon unsa man gyuy baruganan sa mayor kay du­­na man say taho nga moingon nga ang mayor wa makauyon. Alang kanako, di man kompetensiya ang BRT kun Bus Rapid Transit nga gisugdan na sa pagpakanaog sa planong magtukod og LRT o MRT. Yuna pa, di lang gyud klaro nako kon unsay kalainan sa LRT o Light Rail Transit ug kining MRT o Monorail Transit. Nakahibawo ko, pananglit, nga didto sa kaulohan, ang LRT mao kining nagsumpay sa Caloocan ngadto sa Baclaran. Moagi kini sa Quiapo ug sa Taft Avenue. Ang MRT, sa laing bahin, mao ang atong sakyan gikan sa Baclaran padung Quezon City subay sa EDSA. Daghan na ang mga MRT project nga gitukod sa uban mga ruta. Apan alang kanako, pareho ra man nga train. Parehong ayohunon na sab. Dinhi sa Sugbo, imbes mahimo rang magkasinabot ang lain-laing mga opisyal niining mga solusyon sa kahuot sa trapiko, duna lang gyuy mangintriga subay sa politika. Kargahan og politika. Obvious kaayo ang pagka KSP. Independente Daghan ang wa makasabot nga­nong atong balibaran ang hina­bang nga gikan sa Europian Union (EU) nga 280 milyones Euro. Matod pa, sayang kaayo ang tabang nga makabenepisyo un­­ta sa mga yanong lungsoranon. Di man libre ang giingong mga hinabang. Duna man kiniy mga kondisyon. Angay lang nga balibaran sa administrasyon ni Presidente Duterte ang mga hinabang nga makababag hinuon sa mga programa niini. Dugang pa niini, duna man say mga hinabang nga nakuha ang administrasyon gikan sa ubang mga tinubdan. China Karon, wa ba kuno diay mga kondisyon kining mga giingong mga hinabang nga gibubo karon sa China dinhi sa atong nasud? Lakip pa niini mao ang giingong mga investments gikan sa maong nasud. Di ba tuyo sa China nga di kita mobarog sa atong katungod diha sa West Philippine Seas? Apan samtang hilom ug daw niduko ang atong kagamhanan, gisugdan na sab sa atong militar ang pagpalig-on sa atong gikontrolar nga mga isla sa Spratlys. Kulang kita og mga kahimanan sa gubat kon moulbo batok sa China. Apan lahi ra kon atong gipalig-on ang mga depensa ug kapabilidad sa atong mga isla. (@anol_cebu sa Twitter)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 21, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.