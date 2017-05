Nalzaro: Mga bata bawal sa motor

HUMAN gi-implementar niadtong miaging adlaw ang Republic Act 10913 kun Anti-destructed Driving Act, diin gidili ang paggamit ug gadgets sama sa cellular phones samtang magmaniho, gisunod usab dayon ang balaod kabahin sa pagdili sa pagpasakay og mga bata sa motorsiklo. Kini aron usab kalikayan nga adunay mga disgrasya nga maglambigit sa mga motorsiklo nga adunay inosenteng mga bata nga ma-apil. Ang Republic Act 10666 kun Childrens’ Safety Motorcycle Act of 2015 dugay na kining napasar sa Kongreso apan karon lang hugtanong gi-implementar gumikan kay medyo nalangan kay wala dayon mapanday ang Implementing Rules and Regulations. Unsa man ang mga importanteng probisyon nga nalatid ning maong balaod? Matod pa sa Section 4 ning maong balaod ‘nga gidili ang magmaniho og duhay ligid nga sakyanan labi pa ang motorsiklo nga adunay sakay nga bata sa mga public roads nga adunay huot nga dagan sa trapiko nga aduna usay paspas nga dagan sa mga sakyanan nga dili mosobra sa 60 kilometers per hour. Gawas lang kon ang bata (minor de edad) nga pasahero mo-abot ang iyang mga tiil sa tumbanan sa motorsiklo. Unya ang bata nga mosakay makagakos sa hawak sa driver sa motorsiklo ug magsul-ob kini og protective helmet nga pinasikad usab sa Republic 10054 kon Motorcycle Helmet Act of 2009. Ubos sa Section 5, kining maong balaod naghatag og exemption niadtong bata nga gisakay sa motorsiklo sa mga emergency cases lamang. Kon pananglitan ang bata o menor de edad dad-on ngadto sa tambalanan o nagkinahanglan ug dinaliang medical attention. Ang penalty mao kining mosunod; P3,000 alang sa first offense; P5,000 sa second ug P10,000 sa third offense ug i-suspenso ang driver’s license sa nagmaniho balig tulo buwan. Sa Section 8, ikiha og kasong kriminal ang drayber diin adunay usa ka tuig nga pagkabilanggo kon adunay serious o less serious injuries nga mahi-aguman ang bata nga sakay. Diay pinilusupo nga pangutana nga kanang bata nga gikugos kay wa man kana maglingkod kay gikugos sa inahan. Aw, apil na sa dakpon. Unang ma-igo ani kanang habal-habal drivers. (bobby@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 21, 2017.

