Pedal: Kahadlok

NAGKTIA mi sa akong higala nga si architect Dave Valle, usa sa mga tawo nga sama nako, na-interest sa lainlaing klase sa biseklita. Mga tulo ka tuig na siyang wa makasikad tungod sa iyang mga obligasyon. Bisan tuod kon naa na siyay mga mountain bike, ang iyang mga folding bike naa gihapon, kanunay niyang gigamit. Managsama mi ni Dave, di mi moinsister nga ang usa ka klase sa biseklita mas maayo. Depende man gud na sa terrain nga imong sikaran ug sa imong katuyoan sa pagsikad. Depende usab na sa imong hilig. Kami ni Dave, depende sa among kuyogan ug katuyoan. Basta city ride, folding bike ang akong gamiton kay sa iyang geometry, mas sayon siya sa paglusotlusot sa huot nga traffic. Sa bukid, lisod ang folding bike, labina sa mga agianan nga grabe ka gubaon. Basta sa biseklita, alang nako, naa ra na sa imong gusto ug katuyoan, di angay lalisan kon unsay maayo, unsay bati. Huna-huna ra Sa pagsugod nako og sikad, daghan ang gikuyawan kay peligro lagi kuno ang atoang kadalanan sikaran. Ang u­­­ban nila naggamit og motor­siklo. Nahimuot ko kay kon tan-awon, mas daghang motorsiklo ang nalambigit sa aksidente kay sa biseklita. Ang pagsikad usab usa ka mental nga disiplina sa paugnat sa kusog. Kon magpalabi ka sa imong kahadlok, di ka ma-enjoy. Duna nay mga higayon nga natumba ko samtang nagsikad. Bisan pa niini, wa ko magpugong sa akong kaugalingon kay gusto kong maka-enjoy sa mga talan awon. Di ba, lahi ang biseklita kay sa ubang sports discipline kay maora ka lang og misuroy apan, nagpasingot sa samang higayon. Mao nga di ko gustong hikawan ang akong kaugalingon sa mga butang nga angay ikalipay ning kinabuhia tungod lang kay natabunan ko sa tumang kahadlok. Busa, ayaw usab kahadlok kay sa pagkatinuod, 99.99 percent diay sa atong kahadlok bunga lang sa atoang huna-huna. Di magpalabi Sa bisan unsa nga butang, kon imong palab-anan, ma­kadaut. Sama sa pag-inom og alcohol, duna kiniy kaayuhang dala basta di palab-anan. Everything must be done in moderation. Usahay, tungod sa atoang gana, makalimot na ta nga nasobraan ang atoang eher­sisyo. Matod sa mga pag­tuon, dunay di maayong e­­­pekto ang malab-anan nga ehersisyo. Mao nga hinayhinay lang, ayaw palabi. Ang uban nga nasuhito sa ilang exercise regimen, mag-alternate, di kanunay mag long ride. Relax lang, labina kon ikaw di tig-apil og mga lumba. Enjoy sa sikad, ayaw palabi sa hambog.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 21, 2017.

