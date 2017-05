Editoryal: Drug test sa eskwelahan

Editorial Cartoon by John Gilbert Manantan

MAKITA nato kon unsa kaseryuso ang administrasyon ni Presi­dente Rodrigo Duterte sa iyang hugot nga kampanya sa pagsumpo sa gidiling drugas nga grabeng nakagamot sa sos­yodad sa nasod. Sa pag-abli ning tingklase 2017-2018, si Department of Education (DepEd) Secretary Leonor Briones nimando na sa pagpahigayon og mandatory drug test sa mga tinun-an, mga magtutudlo ug mga kawani sa tanang publikong tunghaan sa tibuok nasod. Apan giklaro sa DepEd nga ang mga bata nga maapil sa random drug test dunay pagtugot sa ilang mga ginikanan o guardians tungod sa ilang pagka menor de edad. Ug kinahanglang mandatory sa mga magtutudlo ug mga kawani sa DepEd human sila mao ang magsilbing ehemplo ug modelo sa katarong sa mga tinun-an nga ilang giumol nga mahimong maayong lungsoranon. Siyaro, dili na sab seguro makakita og isyu ug magsaba ang human rights groups. Kon giduso sa mga tunghaan ang "sex education," mas importante nga matuki ang problema sa gidiling drugas sa tunghaan ug ang mga ba­tan-ong tinun-an moabag sa paghunahuna kon unsaon sa pagsumpo niini nga mikuyanap sa komunidad ug hinungdan sa labing ngilngig nga krimen sama sa pagpatay sa kaugalingong ina­han, paglugos sa mga bata nga binuhatan mismo sa amahan ug daghan pang ubang kaso nga masubay nga ubos sa gahom gidiling drugas. Makapamalandong kita, kon dili pa si Duterte maoy nidaug nga presidente, unsa na kaha ang kahimtang sa nasod kabahin sa druga? Samtang, ang kampanya ni Duterte niani usab kini og mga pagsaway gikan sa human rights group ug kontra niya sa pulitika bahin sa akusasyon sa extra-judicial killings. Gihimakak kini sa administrasyon. Taliwala ning tanan, ang drug test nga ilusad sa DepEd dalay­gon ug timaan sa kaseryuso sa kampanya sa kagamhanan. Hinaut nga magmalampuson kini ug way isyu nga motumaw.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 24, 2017.

